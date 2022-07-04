辣媽CEO：女人不要做弱者、強者 只要做智者

【明報專訊】做人難，做女人更難，做妻子、做媽媽的女人難上加難。不過，男人當然亦有男人的難處，但男人比起女人，生理上生活上要兼顧要承擔的，相對來說實在輕鬆很多。

只能說社會進步了，但很多女人的思想依然守舊。以前父系社會封建守舊，男主外女主內，男人即使沒有貢獻都是一家之主，女人在家中湊仔煮飯照顧公婆，付出幾多都被視為是應該的。今時今日，男女性別和擔當的家庭角色崗位無關，做妻子的收入、職級比丈夫高的已經很普遍。但不管在職場上如何驍勇善戰，回到家中依然要做好賢妻良母的角色。生活上事無大小，女人一腳踢全部包辦。還有為家庭作出最大犧牲的全職家庭主婦，為家庭奉獻全年無休日日做到無停手，老公仔女家人一句多謝都無，還要嫌三嫌四，沒有比這個更受氣委屈。

逆來順受 無法帶來幸福

我實在無法想得明白，又不是沒有接受教育，更加不是沒見過世面，時至今日依然有很多女人要給子女一個完整的家，即使和丈夫感情破裂，關係決裂，甚至被侮辱、被虐待，都逆來順受啞忍，拒絕離婚。對不起！我一點都不覺得這種犧牲有價值，亦不認為這種行為是偉大。

在這種家不成家的環境之下成長，對子女究竟是好事還是壞事？不要再拿為了子女好做藉口做擋箭牌，甚至為自己沒勇氣解決婚姻感情問題而找藉口吧！家無寧日，爭吵不斷的家，擺明就是一個破碎的家，無止境的退讓忍讓，傷害了自己，但傷害得最深的是無辜的子女。

實不相瞞，當日我決定生育的時候，曾經誇下海口，許下諾言絕對不會離婚，因為要給孩子一個完整的家。這個牢不可破的觀念，是被我媽媽自小洗腦灌輸出來的。我父母性格南轅北轍，一直以來相處都很不容易。我媽一直說要不是為了我們兄妹，早就一走了之。今日的我，不是打倒昨日的我，是覺今是而昨非，經歷了成熟了，懂得了覺悟了！

家無寧日 傷害子女弱小心靈

記得第一次從大小T口中知道，每一次我們夫妻吵架，他們兩個都很驚慌惶恐的時候，我內疚心痛到不能！因為對他們兩個弱小心靈造成的創傷，我沒有辦法彌補，我只能盡力修補。一廂情願地為了給孩子一個完整的家，死忍爛忍，忍無可忍重新再忍，以為是對孩子好，結果適得其反！出發點幾好又如何？最後才知道原來是傷害！

男女之間，三觀不合，千萬不要湊合！不管是拍拖、結婚、生育，都不會有好結果！如果連愛自己都不懂得，如何愛他人？連自己都保護不了，如何保護子女？女人，你的名字不是弱者，亦毋須做強者，只需要做智者！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第406期]