暑假好去處：姆明一族進駐愉景灣 陪孩子露營歎茶洗白白

美味甜點——下午茶甜點有焦糖牛奶朱古力蛋糕、芒果熱情果奶凍、特濃咖啡芝士蛋糕，還有Ryan造型的橙味法式小圓餅、Apeach草莓奶凍及Tube椰子慕絲蛋糕；鹹點則有焗蝦車厘茄撻、羽衣甘藍香辣雞卷及奶油粟米熱狗，另附原味及朱古力鬆餅。套餐配有兩杯飲品，可選冰凍橙汁特飲、鮮奶咖啡、咖啡或茶。（馮凱鍵攝）

紀念精品——房內所用的瓶裝水吊牌、房卡封套、杯墊、「請勿打擾」門卡、歡迎卡或賀卡均印上KAKAO FRIENDS圖案，可讓客人帶走留念。至於其他物品，喜歡的話也可購買。（馮凱鍵攝）

暢泳打卡——泳池設有淺水區，最適合親子暢泳。而入住主題客房的客人可借用KAKAO FRIENDS造型水泡，開心打卡。（馮凱鍵攝）

盡情放電——小魚尾獅Merli以3米高的充氣造型（右圖）現身酒店，加上夏日繽紛戶外水上充氣遊戲，小朋友又可以和陽光玩遊戲了！（黃志東攝）

尋寶遊戲——「重新想像新加坡」尋寶遊戲，客人需於酒店內搜尋8隻不同造型的Merli，並掃描當中的二維碼，即可發現新加坡各個打卡景點的新奇故事，回答Merli的問題後，便可於酒店大堂lobby shop換領由新加坡旅遊局送出的紀念品一份。（黃志東攝）

心思設計——浴室向海玻璃窗貼上姆明和阿美躺在水中的圖案，配合窗外海景，真以為他倆在海中歎世界。（林靄怡攝）

精美下午茶——姆明主題下午茶的鹹甜點精緻，甜品上還有姆明一族的朱古力裝飾牌，連盛飲品的杯也有姆明呢！（林靄怡攝）

【明報專訊】今個暑假大家毋須搭飛機，都可以感受韓國、新加坡和芬蘭的熱鬧氣氛！為滿足留港放暑假的大小朋友，不少酒店推出限定主題住宿，當中包括韓國代表KAKAO FRIENDS、新加坡代表Merli及芬蘭代表姆明，紛紛進駐各個酒店房間，陪伴小朋友放暑假。

（註：小模特兒按拍攝需要暫除口罩）

文：顏燕雯

小模特兒：Yoyo Fan、Noelle Lam

生活於芬蘭森林裏的姆明一族，今個夏天飛到香港跟大家齊齊staycation！

香港愉景灣酒店的「姆明住宿計劃」，為大小朋友帶來一個充滿童心的假期。踏進主題房間的樓層，已經看到走廊牆壁掛上姆明一族的相片，非常可愛！全層房間共有4個主題，分別是camping、hiking、swimming和snorkeling。由於訂房間時不能預先選擇，因此要到入住時才知道編配到哪個主題房間，非常刺激！

進房後，大家就會給姆明的世界包圍着。首先最搶眼的是玻璃窗上的造型貼紙，姆明、阿美、史力奇等各就各位，陪住你放假，連樽裝水、「請勿打擾」門卡上都可看見姆明的蹤影。桌上更有可愛的姆明造型桌燈，還有搶眼的牀尾布。走進浴室，姆明一族都會伴着你一起洗白白，向海的玻璃大窗均貼上姆明和阿美躺在水中的圖案，配合窗外海景，真的以為他倆在海中歎世界。

今次的主題住宿，記者十分欣賞酒店為客人準備的限定禮品包，包括拖鞋、行李牌、拉鏈小袋等，一點不馬虎。離開房間，酒店還準備了姆明環保袋DIY工作坊，小朋友可以大顯創意。房價除了包含住宿、工作坊、禮品包、翌日自助早餐，客人還可以在入住當天，在Café bord de Mer & Lounge享用二人下午茶，茶點包括蝦肉茴香麵包配刁草沙律醬、芬蘭式肉丸配酸忌廉薯蓉、烤忌廉芝士野菌茄子卷等鹹點，還有各式精緻甜品——傳統英倫鬆餅配玫瑰草莓果醬、蝶豆花啫喱配椰子奶凍、荔枝啫喱草莓慕絲蛋糕及自家製棉花糖，而所盛載的杯碟全有姆明裝飾，讓大家完全投入姆明一族的世界。

■INFO

香港愉景灣酒店 姆明住宿計劃

日期：即日至8月31日

價錢：$1978起/晚，已包加一（包2名成人及1名12歲以下小童）

內容：

．1晚山景、海景、豪華海景或全海景豪華房住宿

．雙人自助早餐

．入住當天享用雙人姆明主題下午茶套餐

．主題限定禮品，每房包括2雙姆明拖鞋、1個姆明行李牌、1個姆明旅行用品小袋及2盒姆明防蚊貼

．每房2位於入住當日參加姆明主題DIY環保袋工作坊

地址：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號

訂房：bit.ly/3OmVA2d（Klook）

星洲小魚尾獅 屯門玩捉迷藏

新加坡本來是暑期親子旅行的熱點，但由於回港後要隔離7日，令不少人對海外旅遊卻步。雖然親身到訪星洲有難度，但大家可以來個warm up，屯門黃金海岸酒店就帶來不少新加坡的特色景點、美食，止一止大家的旅遊癮。

新加坡旅遊局的吉祥物小魚尾獅Merli，為大家帶來「重新想像新加坡夏日奇趣之旅」住宿計劃。主題房內不論是牀單被套、掛畫、玻璃窗貼及窗簾，都以新加坡景點和特色美食為主題。住客更可獲獨家Merli精美紀念禮品，包括新加坡著名的IRVINS鹹蛋黃炸三文魚皮，還有Merli帆布袋及夏日必備的手機防水袋，為水上活動做好準備。

為配合主題，酒店大堂特設多個打卡位及尋找Merli的互動尋寶遊戲，小住客會獲贈一本「手冊」，裏面除介紹新加坡特色外，更引領大家在酒店各個角落尋找不同造型的 Melri，換取紀念品。之後也可參與Merli曲奇工作坊，以及夏日繽紛戶外水上充氣遊戲，盡情放電。

此外，酒店沙嗲軒於活動期間的周末推出Merli新加坡滋味下午茶，集齊9款新加坡著名鹹甜小食，包括小金杯、辣椒蟹肉醬配炸饅頭、彩虹糕及斑蘭椰絲卷等，價錢$320（兩位用，另加一），並送Merli環保袋1個。如果想了解更多新加坡的特色景點，不妨到附近的黃金海岸商場觀賞4米高超巨型充氣造型Melri，以及在多個新加坡的人氣打卡景點拍照留念，幻想置身於當地旅行！

■香港黃金海岸酒店小魚尾獅Merli新加坡主題住宿計劃

日期：即日至年8月31日

價錢：$1480起/晚，入住魚尾獅Merli主題客房連海景露台需另加$400，未包加一（包括2名成人及1名12歲以下小童）

內容：

．1晚豪華海景客房住宿

．Merli曲奇製作工作坊（1位小童/每次入住）

．參加夏日繽紛戶外水上充氣遊戲1次

．獲贈獨家Merli環保袋、電話防水套及新加坡小食

．免費參加「重新想像新加坡」尋寶遊戲

．半價參加黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車

地址：屯門青山公路1號

訂房：bit.ly/3N5TuTW

KAKAO FRIENDS走入沙田「教游水」

在韓國極受歡迎的KAKAO FRIENDS齊齊來到沙田凱悅酒店，由大堂、房間以至泳池，大家都可以看見這班可愛朋友仔的蹤影！今次是全港首個KAKAO FRIENDS主題客房staycation，房內當然少不了一系列主題佈置，包括KAKAO FRIENDS大型抱枕、卡通地氈、玻璃窗貼及鏡貼、掛畫、造型枱燈和杯具等，更有睡衣造型的Ryan公仔等大家上前抱抱；其中巨型抱枕有Ryan、Apeach或Choonsik造型，每房款式隨機，打開房門時一定有驚喜！

住宿套餐最吸引之處，還包括在房間內享用KAKAO FRIENDS主題精緻造型下午茶，3層甜品架上有可愛造型的Ryan橙味法式小圓餅、Apeach草莓奶凍等，還有小朋友最愛的奶油粟米熱狗和朱古力鬆餅，翌日更可於大堂咖啡廳享用自助早餐。除了有得食有得玩，最驚喜的是每房均可獲贈價值$599的獨家迎賓禮物包，內有KAKAO FRIENDS方形咕𠱸、Ryan造型便攜扇、Ryan或Apeach防UV摺傘，粉絲必定喜歡。

適逢炎炎夏日，大家記得到泳池一「遊」，除了可以消消暑，入住主題客房的客人更可借用KAKAO FRIENDS造型水泡，盡情打卡！提提大家這個水泡需到場登記借用，先到先得，不妨預先計劃好用餐和遊玩時間。

■INFO

沙田凱悅酒店KAKAO FRIENDS - Happy Moment with Friends夏日住宿優惠

日期：即日至10月3日

價錢：$1888起/晚，已包加一（包括2名成人及1名12歲以下小童）

內容：

．1晚標準客房或海景客房住宿

．每房獲KAKAO FRIENDS獨家主題迎賓禮物包一份

．入住當天於房內享用KAKAO FRIENDS主題雙人下午茶

．退房日於咖啡廳享自助早餐

地址：沙田澤祥街18號

訂房：bit.ly/3QVr8Pq（KKday）

[Happy PaMa 教得樂 第407期]