家家有禮：LuLu豬急call解鎖農場任務

【明報專訊】至萌小豬出沒！原來是農夫LuLu豬呼叫朋友仔來幫手。今個夏天，罐頭豬LuLu換上多個全新造型，包括蘑菇LuLu豬、蜜蜂LuLu豬及綿羊LuLu豬等田園主題造型，與東薈城名店倉攜手打造「夏日綠『豚』園」主題活動。LuLu豬將會帶大家穿梭場內8大主題打卡裝置，如2.3米高的「奇幻蘑菇屋」、考驗大家身手及眼界的「快『趣』蘿蔔田」及「花漾音樂番茄田園」等，完成不同的小任務，解鎖「『豚』員農莊電子手記」農場任務，便有機會換領限定LuLu豬種植罐罐，為家居添上田園氣息。

此外，即日起CLUB CG會員凡於場內消費滿指定金額，便有機會換領「東薈城名店倉×罐頭豬LuLu」限量版夏日禮品及現金券，以及憑指定積分更可獨家換領限量版可重用環保飲管套裝，讓LuLu豬時刻倍伴你。

■INFO

「夏日綠『豚』園」互動裝置

日期︰即日至8月31日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰東薈城名店倉2樓中庭廣場、2樓天橋及2樓鄰近cdf Beauty（275號舖）

查詢︰2109 2933

■送罐頭豬LuLu防UV長雨傘、可摺疊式野餐椅子

東薈城名店倉送出「東薈城名店倉×罐頭豬LuLu」防UV長雨傘及可摺疊式野餐椅子予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。有興趣的讀者請於7月29日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電郵傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：請說出罐頭豬LuLu在「夏日綠『豚』園」其中一個造型。

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第407期]