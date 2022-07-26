家家有禮：沙田變大阪 一探畫家搞笑日常

【明報專訊】今個暑假，一起去「日本」吧！新城市廣場知道大家渴望到日本旅遊，為大家帶來兩個與日本有關的裝置，首先是期間限定的「Keigo大阪一町」，日本幽默風插畫家Keigo（河尻圭吾）把其筆下角色的搞笑日常重現於商場，包括在十字路口以超慢速駕駛的樹懶先生、被長嘴耽誤了工作的大阪燒廚神鱷魚先生，還有久違了的巨大版充氣雞泡魚、章魚燒八爪魚等經典大阪景色，讓大家猶如身處日本。最後當然要把紀念品帶回家，除了可於「Keigo盛夏快閃商店街」購買精品，於商場購物滿指定金額亦可換領限定禮物。

另一個「日本」景點則位於商場5樓戶外平台，全新打卡主題樂園Fun Park結合美景、玩樂及悠閒元素，除了有多達10個instagrammable的打卡位，新城市廣場更請來攝影師「日系小子」KN主理攝影坊，傳授追光秘技，讓大家用手機也可拍出美美作品！

■INFO

新城市廣場 × Keigo大阪一町

日期︰即日至9月12日

時間︰中午12:00至晚上10:00

地點︰沙田新城市廣場一期1樓羅馬圓形獻技場及3期2樓

查詢︰2608 9329

送Keigo樂遊遊人字拖、悠閒夏日帆布袋及輕盈手挽袋

新城市廣場送出Keigo樂遊遊人字拖、悠閒夏日帆布袋及輕盈手挽袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：8月2日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第407期]