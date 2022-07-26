親子筆陣．民房四寶：沒有界線的孩子

【明報專訊】講座後，有一名媽媽來找我傾談，剛坐下不久，她的眼淚就止不住了。回想很多女兒成長的片段，當中沒有太多快樂的回憶，從小時候她不肯吃飯、早上不願上學、放學後不做功課、不收拾書包；到現在手機不離手、欺凌別人，媽媽有很大的無力感。幾年前辭去工作，每天管接管送，媽媽說能做的都已做了。過去，她總以為女兒還小，待長大一點就自然會好，可是，事實並不如此，她的行為和態度都變本加厲，不知已有多久，女兒沒有跟她說過一聲早晨。半小時的哭訴，似乎是對女兒的控訴。媽媽感到被傷害，說女兒很難教。

家長「愛」太多 子女學不到負責

明白媽媽付出勞苦卻沒有讓女兒變好的那份失望，也肯定媽媽過去為女兒所付上的心力。從媽媽的說話，聽到她為女兒做了很多，相信都是出於愛，但，就是因為做得太多，女兒就學不到要為自己負上責任。作為父母，我們每天的教養就是為孩子的將來作預備，期望他們成為一個可以自立的人。每個孩子出生時都要依賴父母，長大成人就是一個學會自立的過程。孩子能否好好成長，在乎的不是父母的家境有多好，而是父母有否跟孩子訂立界線。

生活沒界線 反招不安易發脾氣

很多時候，父母常以為「愛」與「界線」是對立，認為愛就是讓他們快樂，但對於成長中的孩子而言，就是因為愛他們，才要給他們訂立界線。記得讀博士時看過一個教育心理學的研究，給我很大的啟發，研究發現假如我們把孩子放在一個沒有圍欄的空地玩耍時，他們傾向留在空地中央玩耍，孩子之間會較多爭執；但當在空地四周加上圍欄後，有趣的事情就發生，孩子不再只留在空地中間，會在圍欄內所有空間自由自在地玩耍，活動範圍反而多了，而且還玩得更有創意、更加和諧。原來，沒有界線的環境會讓孩子感到不安和恐懼，他們容易以發脾氣、惡言來傷害其他人，其實是一種自我保護的表現。生活中的界線，可以給孩子一個安全、自在、和諧的成長環境。

「那麼，我應該跟孩子定什麼界線？」媽媽問。在生活中，要讓孩子知道什麼是可以，什麼是不可以；什麼是自己要負的責任，什麼才是別人的責任；什麼是自己的東西，什麼是屬於別人的東西；什麼事情是有能力做而不想做，什麼事情是該做卻沒有能力做；孩子需要對自己的行為、說話、選擇承擔後果，也要尊重別人的權利、選擇、感受跟我們的不同。

在我來看，沒有不愛孩子的父母，也沒有不愛父母的孩子。親子關係中的彼此傷害不是因為沒有愛，而是不懂如何去愛。好好跟孩子定界線，讓彼此不再傷害，只有相愛。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第407期]