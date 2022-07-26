國際親子台：完美不完美

【明報專訊】雪雪（我的大女兒）去年開始學大提琴，導師給她的評語是音準、音樂感好。那時我以為，這是一個很大的讚美，不過，凡事都有兩面，音準背後，反映了一部分的她是個完美主義者。因為她的耳朵靈敏，於是對於大提琴拉出來的音色，只要稍有偏差，就會有很大反應，然後不斷投訴：「這線走音！我拉不到對的樂曲。」

你家的孩子也有這個情况嗎？對於自己有興趣的事情非常執著，做不出心目中的要求，就會脾氣暴躁，並失去自信。這種執著，好的說法是有要求、一絲不苟；但極端時，便是病態的完美主義。

不少父母都曾因為孩子的過分執著而大感困惑，比如說完成一份一頁紙的功課，要花上1小時（甚至更長時間），原因是每一筆每一畫都不容有失。

訂立合理期望 容許「做錯」

以下方法，也許有助孩子駕馭完美主義帶來的壓力。首先，也是最重要的，我們要注意自己的完美主義傾向。研究表明，完美主義會從父母「遺傳」給孩子，這種「遺傳」不一定是醫學上的，而是我們的行為示範了給孩子看，什麼是「正常」的期望。

不健康的完美主義帶來痛苦，因為能力與預期結果形成落差，小朋友對自己失望，也失去自信。孩子的脾氣，其實也是一個求救信號。訂立合理期望，由一小步做起，只需每次進步一些，這些合理期望，比起每次要求100分更好！

其次是容許「做錯」，成為孩子的生活示範。例如：焗蛋糕的時候不小心燒焦了，盡量不要在孩子面前生自己的氣，或作出過大反應。相反，可以嘗試「放過」自己：「哦，是我忘記設定計時器，把蛋糕焗壞了，真傷心。但每個人都會犯錯。好吧，下次我一定會設定好計時器。」

孩子只要明白知錯能改就足夠，人是可以有錯的！而且過程往往比結果重要，焗蛋糕前，量分量、搓麵粉的過程，其實也非常有趣。

要強化過程的重要，可以由多讚美孩子開始。「你看到你反覆練習了很多道數學題，這次的測驗發揮得很好，這是你努力的成果。」

如果你本身也是一名完美主義者，相信孩子的成長過程已經令你充滿掙扎。孩子永遠是最不可控，最不能追求完美的。

所以，請對自己、對孩子也有「合理期望」。不完美的人生，有時更圓滿。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。

網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第407期]