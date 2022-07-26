6A爸媽：抗逆力育成秘技

【明報專訊】現今社會，孩子普遍備受保護，當有問題發生或遇上風浪，我們又是否有信心孩子能夠面對逆境呢？所以培養孩子的抗逆力，是每個家長都應該做的事。

抗逆力（resilience）最早出現於1958年，當時學者提出抗逆力就是「成功適應環境轉換的能力」。到千禧年左右，學者提出抗逆力具有由逆境回復正常的能力的意思。換言之，抗逆力是適應逆境的能力，而且有從困境反彈的意思。

Anson Kong @MIRROR近來有首歌曲叫《信之卷》，大致內容就是提醒人們輕鬆面對眼前困境，堅持信念。

提升自信心

6A裏，「接納」——無條件的愛令孩子對父母增加信心，孩子清楚知道無論自己身處任何逆境，都有父母在旁接納、鼓勵。此外，家長的讚賞亦能令孩子清楚自己優點所在，當孩子自信增加，他們面對逆境的能力也相對提升。

增強社交技巧

孩子的社交技巧可以幫助他們渡過很多難關，尤其是孩子經常面對朋輩的衝擊，良好社交關係能令他們在面對不合理的行為時，有能力處理和化解。家長的「關愛」與「讚賞」能令孩子清楚掌握不同社交技巧的運用。

正面處理情緒

孩子懂得處理情緒，就能表達感受，有效疏導負面情緒。我們「關愛」孩子的表現，令孩子也關愛自己，而且家長的「陪伴」亦是孩子有空間處理情緒的的支持。所以家長如希望孩子能夠正面處理負面情緒，支持與鼓勵是十分重要的。

懂得解決問題

當孩子有辦法把眼前問題解決，就有信心面對各種不同環境，堅強的內心亦在這時候成長起來。父母可以引導孩子思考與分析各種解決問題的方法，我們的「讚賞」能夠令孩子更有信心獨自面對問題。「關愛」是令孩子感覺有父母的強大支持，但最重要還是孩子明白自己有「責任」面對問題，而父母的「權威」就能保護孩子。

學習處理壓力

孩子要懂得放鬆自己，先決條件是我們有沒有提供空間給孩子放下。在6A裏「接納」、「讚賞」、「關愛」、「時間」都能讓孩子跟父母建立更親密的關係，使孩子有面對壓力的勇氣。加上「權威」能夠令孩子感受到被保護，所以孩子懂得處理壓力，很大程度是由家長的保護開始，給予空間支持。

要令孩子內心強大，並不是一朝一夕可以完成的事，家長需要無比耐性，失敗了又再從頭來過，一天一天累積經驗，孩子最終會成為具有抗逆力的小戰士。

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文：Vinic爸爸--3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第407期]