小小藝術家：作品吸引外國買家 8歲NFT藝術家 天馬行空闖元宇宙

創作靈感——蛇是Arthus的創作靈感，他很喜歡蛇，其中一個原因是蛇見過恐龍，在恐龍時代便已出現。（林靄怡攝）

即場示範——Arthus即場用iPad示範繪畫NFT，短時間內已畫出作品，甚至角色的背景也已想好，可見他的天分與創意。（林靄怡攝）

【明報專訊】近年興起的NFT，不僅席捲IT界、藝術界及名人潮流界，連Z世代的小朋友也開始加入創作NFT的行列，作品甚至有人欣賞，願意花錢購買收藏。作為家長是時候追上潮流，看看這種「非同質化代幣」如何影響我們下一代的生活。

文︰顏燕雯、陳真紀

NFT全寫是Non-fungible token，中文即「非同質化代幣」。NFT不是金錢或虛擬貨幣，也並不一定跟藝術品有關，它其實是放上區塊鏈的加密證書，藝術界便借NFT作為藝術作品擁有權的證明（即使不是NFT作品的擁有人，也有機會在互聯網上找到作品，但兩者的分別，就像擁有一張梵高真迹和上網看其畫作的分別）。NFT作品可在相關交易平台搜尋和購買到，目前最貴作品是藝術家Pak創作的The Merge，去年底在拍賣會上以9180萬美元（約7.2億港元）成交。

近年NFT的潮流在全球火熱，出名轉數快的香港人當然亦投入這股熱潮之中，除了名人潮流界爭相創作或購買，就連小朋友都加入NFT行列。

年僅8歲的吳禮言（Arthus）從小受藝術薰陶，母親為藝術家及策展人，因此他年紀輕輕便掌握了各種顏料運用和繪畫技巧，甚至利用不同材料如雞蛋殼、閃粉、玻璃等，創作出各式各樣作品。之後更突破傳統媒介，踏足數碼領域，成為NFT藝術家，甚至接受過多個外地傳媒訪問。

首個NFT作品 上架一周內賣出

去年5月，Arthus透過媽媽Ching Lee的幫助，在NFT交易平台 OpenSea上建立自己的第一個NFT作品系列——「Snake Overload!!!」。顧名思義，這個系列是以蛇為創作主題，皆因Arthus肖蛇。其中首幅作品SNAKE OVERLOAD #1是一條名為King Snake的蛇，上架不到一星期便以0.02ETH（以太幣，出售當日折算約560港元）售出。Arthus通常在繪圖的基礎上加入動畫及聲音等元素創作成NFT作品，他認為，「真實的畫如果放在展覽是不能『郁動』的，但NFT就可以」。Ching表示NFT可以有很多不同的表達模式，能夠滿足兒子天馬行空的創意，所以他覺得特別有趣。

相隔一年，「Snake Overload!!!」系列已經擁有23幅作品，大部分作品已經售出，並且幾乎都是外國藏家。別看Arthus接觸NFT只有1年多的時間，其實他已經接受過不少國家的訪問，包括英國、美國、加拿大、法國等，作品亦曾在外國展覽。直至香港近年掀起NFT熱潮，他的作品才開始被大家留意。近期他創作的The Father Of LKF便是專門為「蘭桂坊之父」盛智文設計的NFT，並以0.413ETH（以太幣，出售當日折算約4000港元）售出，這是他目前售出價最高的一幅作品。Ching表示Arthus會一直創作，不論是NFT或者實體藝術作品，而Arthus也有創作其他內容的NFT，希望將來可以與不同品牌crossover ，繼續推出自己的創作，將自己的藝術作品帶到世界各地。

作品未必與錢掛鈎 可作電子紀念冊

不過，NFT予人的印象亦大部分與金錢投資掛鈎，小朋友參與其中，會否影響他們日後的價值觀呢？Ching作為本地藝術家和策展人，近年亦與不同大型機構合作舉辦藝術推廣活動。她表示NFT在香港的形象負面，但在她眼中，NFT不只是一種投資形式，而是應該着重其實際應用。「NFT是一種技術」，她解釋，數碼藝術包括NFT都是藝術科技（Art Tech）的一種，Ching 想讓小朋友從小認識藝術科技，那大眾便能愈早了解這種技術，「我只不過是將門檻再拉低一點，讓大家更容易接受這個東西」。所以她認為對小朋友來說，大人不需讓他們知道NFT與金錢有關，她只會告訴孩子這是一種藝術科技。

Ching會對小朋友形容NFT是放進「紀念冊」的東西，小朋友可以記錄自己的作品，就像一本電子紀念冊；面對家長，則可讓他們充分了解NFT，明白有其價值。她說家長時常對NFT存有誤解，認為與金錢掛鈎，但她解釋創作NFT不一定要用作投資買賣，而是可以選擇以純分享的方式發表。若有人想買，那就可當作一種bouns。就像Arthus售出的NFT，所得的資產也會由她先保管，雖然她不排除日後這些資產可用作購物，但至現時為止，大前提還是讓小朋友可以紀念自己的創作。

母子到不同學校教授NFT創作

現時，母子二人會到不同學校或機構教授NFT創作，這天我們便到了Arthus就讀的國際學校，看看他們如何教導同學創作數碼藝術作品。Arthus細心解釋每個步驟，利用他所創作的蛇為藍本，教同學用iPad和Apple Pencil，透過「大師級畫板（Procreate）」及「MetaMask-blockchain wallet」這些應用程式，來設計獨一無二的蛇，然後為作品改名，再上載至免收費的區塊鏈上。

9歲的Aydin在Arthus的指導下完成了自己首個的NFT。媽媽Fiona表示，兒子對繪畫、電腦科技等都有興趣，今次是首次接觸NFT。她說，小朋友可能較難理解NFT的概念，但現在都流行元宇宙之說，自己雖然不太熟悉，也應給小朋友接觸一下，對他們將來一定有用處。

[Happy PaMa 教得樂 第408期]