親子好去處：探索樂高世界 跟旋風忍者修行

精美證書——戴上忍者頭帶完成各項訓練，即可獲得精美證書。（黃志東攝）

創意工作坊——樂高創意工作坊同樣以忍者為題目，小朋友可以向模型拼砌達人取經，拼砌各種忍者主題的積木造型。（黃志東攝）

這個挑戰不但測試好奇心，還考眼力和判斷力！6名旋風忍者都藏身於迷你天地的不同角落，大家要把他們全都找出來，並用手機拍下他們的匿藏之處，便能通過考驗。（黃志東攝）

來到鐘樓前，用樂高拼砌一個獨一無二的設計，並向大家分享！只要拍下照片，連同標籤（#NINJAGOHK #LEGOLANDDiscoveryCentreHK #香港樂高探索中心）上傳至社交平台便完成挑戰。（黃志東攝）

小朋友要到召集處簽署承諾書，向閃電忍者「阿光」立志成為一名真誠的勇者。挑戰相對簡單，但必須要遵守承諾！（黃志東攝）

工作人員在召集處設置了一個樂高天秤，小朋友要擺放適當的樂高積木在其中一邊，以令天秤平衡。（黃志東攝）

於地震模擬測試區，用樂高積木拼砌一座不少於10層高的城牆，再按下地震測試掣，若城牆能抵禦震動超過15秒，並連同標籤（#NINJAGOHK #LEGOLANDDiscoveryCentreHK #香港樂高探索中心）分享至社交平台，便完成挑戰。記得過程中叫爸爸媽媽幫你影相或拍片呢！（黃志東攝）

【明報專訊】夏日炎炎有什麼好去處？不如跟忍者一齊放暑假！一眾樂高旋風忍者在室內遊樂場舉辦了一個訓練營，藉着不同小挑戰發掘小朋友的美德和能力，邊玩邊增值自己！

文：顏燕雯

小模特兒：Zoey Hoo

在樂高的世界裏，不止是砌車仔、砌高樓大廈咁簡單，其中「旋風忍者系列」更躍上大銀幕，不少忍者角色成為小朋友心目中的英雄，例如胡大師、阿剛、赤地、赤蘭、勞埃德、冰忍與阿光。今年，香港樂高探索中心以旋風忍者訓練營為主題，加入一系列任務給小朋友挑戰，讓大家也成為忍者的一分子，像他們一樣擁有5種關鍵美德——勇氣、平衡、誠實、慷慨及好奇心。活動期間，只要到香港樂高探索中心官方網站購買限時忍者訓練營套票，即可參加非一般忍者體驗，帶上免費附送的忍者頭帶，開始挑戰！

五大挑戰內容：

（1）勇氣：於地震模擬測試區，用樂高積木拼砌一座不少於10層高的城牆，再按下地震測試掣，若城牆能抵禦震動超過15秒，並連同標籤（#NINJAGOHK #LEGOLANDDiscoveryCentreHK #香港樂高探索中心）分享至社交平台，便完成挑戰。記得過程中叫爸爸媽媽幫你影相或拍片呢！

（2）平衡：工作人員在召集處設置了一個樂高天秤，小朋友要擺放適當的樂高積木在其中一邊，以令天秤平衡。

（3）誠實：小朋友要到召集處簽署承諾書，向閃電忍者「阿光」立志成為一名真誠的勇者。挑戰相對簡單，但必須要遵守承諾！

（4）慷慨：來到鐘樓前，用樂高拼砌一個獨一無二的設計，並向大家分享！只要拍下照片，連同標籤（#NINJAGOHK #LEGOLANDDiscoveryCentreHK #香港樂高探索中心）上傳至社交平台便完成挑戰。

（5）好奇心：這個挑戰不但測試好奇心，還考眼力和判斷力！6名旋風忍者都藏身於迷你天地的不同角落，大家要把他們全都找出來，並用手機拍下他們的匿藏之處，便能通過考驗。

■INFO

旋風忍者訓練營

日期：即日至9月30日

門票：$550（入場門票2張、VIP數碼照通行證1張、指定Pick-a-Brick款式2細杯、忍者頭帶1條）

網址：hongkong.legolanddiscoverycentre.com

[Happy PaMa 教得樂 第408期]