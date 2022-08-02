親子熱話：目睹災難應變5部曲 陪子女走出負面情緒

圖為MIRROR演唱會事故後救護員到場治理傷者，教育心理學家楊潔瑜當日在場，其間一直緊握兒子的手，並照顧他的感受。（資料圖片）

【明報專訊】MIRROR演唱會事故，令人震驚。

無論是在現場或網上多角度影片，小孩子和青少年看到事故經過，感到傷心、害怕、憤怒，都是正常反應。專家提醒，父母不應否定孩子情緒，要認同他們的感受，提供正面、簡單的資訊，並且回應孩子需要。

文：鄭寶華、植蔚卿

看見事故發生，不單小朋友，連成年人也感到驚怕。與11歲兒子身在演唱會現場的教育心理學家楊潔瑜表示，事發一刻，她和兒子都嚇得尖叫：「（表演者）跳舞唱歌期間，大屏幕突然一邊傾斜，然後跌下，成件事發生得好快，大家好shock，周圍有人尖叫，有人喊。」楊潔瑜說自己當刻嚇呆了，身旁兒子也在尖叫，好不安，好緊張。

留意情緒身體社交反應

「我立刻緊握着他的手，問他『OK嗎？』告訴他有意外發生了，暫時不知如何，我們先坐下，一起祈禱。」之後他們按會場指示離開，沿路看到有人哭泣，有人互相擁抱，其間一直緊握兒子的手。

坐車回家途中，楊一直留意兒子情緒反應，見他十分安靜、眼紅紅；楊問他「覺得怎樣」、「OK嗎？」，兒子就問她：「你有沒有拍片，快把影片刪除，我好驚。」兒子又要求當晚同媽媽一起睡，楊潔瑜稱事件令大家不安和心痛，影響好大。

面對突如其來的災難，楊潔瑜提醒父母要注意孩子反應。情緒方面，他們可能會哭泣、感到害怕、傷心，或表現沉默、憤怒；身體方面，可能會有頭痛、失眠、發噩夢、集中力減弱等徵狀出現；社交方面，可能變得依賴或退縮。

楊潔瑜有以下5點提醒父母：

1.了解及認同孩子的感受

父母主動與孩子溝通，問他們對事故發生有何感受。孩子出現負面情緒，便告訴他們這是正常反應，當意外出現大家都會有不安、傷心、害怕、憤怒等反應。無論孩子有任何身心反應，都不要否定他們，切忌以「無事嘅」、「唔好諗咁多」打發他們，或阻止他們抒發感受。

2.提供簡單、正面資訊

事故發生後，小朋友心中或存有很多疑惑，建議家長可簡單交代事件，提供正確及正面資訊。以這次事件為例，告訴孩子「發生了意外」、「救護員已到場」、「傷者已經送院有專業醫護治療」；不要說令他們驚怕的消息，如「流好多血」。

3.澄清謠言

對於未經證實或錯誤的消息，要及時糾正。如果家長不懂回答孩子的提問，就直接說不知道。

4.回應需要

當孩子表示傷心、害怕，需要陪伴時，家長要正面回應孩子要求。楊潔瑜說，事發當晚兒子表示想和媽媽一起睡，即使兒子已11歲，但她不會拒絕。

5.提供正能量

與孩子想一想，就此事有什麼可以做，提供正能量，簡單如網上呼籲大家集氣、祈禱，也有助紓緩情緒。

楊指出，面對災難事件，每一個人感受和反應都不一樣。每個人都有抗疫力、復元能力，負面情緒會隨時間減少，情緒慢慢平復。父母在事發首兩星期，要多留意孩子的行為和情緒，當負面情緒或身體不適持續，甚至加劇，就要盡快找專業人士求助。她提醒，如果孩子曾經歷創傷事件，如家人離世；突然發生意外可能會因今次事件勾起以往不愉快經歷，父母要多加留意。

另外，如果父母自己都因為事件受情緒困擾，未必能處理到孩子情况，就要盡快求助。

[Happy PaMa 教得樂 第408期]