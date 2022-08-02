家家有禮：叢林探險 飛越元宇宙

【明報專訊】今個暑假，不如和小朋友一起走進叢林探險吧！觀塘apm搖身一變成為超過2000呎的非洲野外叢林，特別請來英國人氣潮流插畫師Ashley Percival，合作推出結合數碼科技和玩樂元素的夏日企劃「apm盛夏森動VRの旅」，讓大家遊歷探險。Ashley Percival 的設計用色一向豐富鮮明，今次更將獨特圖案融入「非洲五霸」——獅子、大象、水牛、豹和黑犀牛雕塑，讓大家近距離接觸這五種難得一見的動物；另外，大家還可來一趟VR Flycation之旅，只要戴上VR虛擬實境眼鏡，坐上場內1:1的直升機「飛」入元宇宙，即可化身為探險家勇闖神秘森林尋寶。於推廣期內追蹤apm Instagram或facebook官方平台，以及憑即日任何消費電子單據即可參與VR Flycation，大玩刺激野外探秘遊戲。

此外，apm首次設置720度影像鏡廊，讓大家恍如置身非洲大草原，一同欣賞栩栩如生的世界七大奇景「動物大遷徙」。而旁邊的「巨型互動仙人掌陣」有近20棵不同大小的巨型充氣仙人掌，其中更有近3米高的巨型動感花群裝置，散發陣陣清花香，讓大小朋友在這個迷宮中愉快追逐玩樂。

■INFO

apm盛夏森動VRの旅

日期︰即日至9月4日

時間︰上午10:00至晚上11:00

地點︰觀塘apm大堂

查詢︰3148 1200

■送apm尊貴版禮品套裝

apm送出apm尊貴版禮品套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括apm夏日便攜小涼扇、帝苑餅店原味蝴蝶酥禮盒及花果椿妝果味酒。名額5個，每人可獲上述禮品各1份。有興趣的讀者請於8月5日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電郵傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：插畫師Ashley Percival來自哪個國家？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第408期]