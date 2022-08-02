家家有禮：跟森林家族遊英倫小鎮

【明報專訊】今個暑假，英倫小鎮現身香港！原來是一群森林家族的朋友仔跳出森林，來到香港仔中心帶大家來一趟英國之旅。這個英倫「森」度遊首站，先在香港仔露天廣場集合，森林家族的小動物導遊帶領團友在充滿英倫格調的小鎮大街、倫敦著名的大笨鐘（Big Ben）、英國摩天輪、英式花店及經典紅色電話亭前打卡。漫步小鎮大街後想歇息一下？森林家族早已在香港仔中心四期，將攝政街的英倫復古電車打造成尊貴的皇室咖啡廳，小動物們已為大家準備好滋味蛋糕，讓你歡度下午茶時光。

此外，憑指定消費可參加「透『森』涼果凍蠟工作坊」，學員可以發揮創意即場製作獨一無二的森林家族果凍蠟，完成作品後可帶回家中。而一眾團友遊覽完英倫小鎮，也可購買獨家伴手禮，憑指定消費即可免費換領森林家族禮品。

■INFO

香港仔中心×森林家族「英倫『森』度遊」

日期︰即日至8月31日

時間︰中午12:00至晚上10:00

地點︰香港仔南寧街香港仔中心露天廣場及4期地下

查詢︰2553 0860

■送森林家族公仔系列（1套2隻）

香港仔中心送出森林家族公仔系列（1套2隻）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可禮品1份。有興趣的讀者請於8月5日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電郵傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：請說出英倫「森」度遊內其中一個英國標誌景點。

[Happy PaMa 教得樂 第408期]