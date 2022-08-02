A苗園圃：為孩子停止「戰爭」

【明報專訊】幾乎是普遍情况，家有特殊教育需要孩子，夫妻關係都持續處於繃緊有如戰爭狀態，有時陷於「激戰」，有時進入「冷戰」。

小兒愛俯伏在牀上看圖書，我向他解釋多遍，這是一項對眼力有要求的活動，單靠高高掛起的天花燈光並不足夠，會損害眼睛。其實家中不乏LED枱燈，無論是隨處夾的、可摺疊的，都應有盡有。奈何小兒就是無心裝載，懷疑已有近視。

這晚他又做着同樣的事，我見狀溫馨道出問題，在旁的丈夫很快指着天花燈回應：「光線充裕啊！」那刻我唯有閉上嘴巴不嘮叨，直接拿枱燈放到小兒面前。怎料丈夫露出煩厭的表情大聲說：「不是說夠光了嗎？」我感到他語氣帶有爸爸撐腰的溫度，鬱悶地心想：「他不是說好了要關注小兒的眼睛健康嗎？他不是昨天才催促我要帶小兒驗眼嗎？怎麼說一套，做一套呢？」表面在氣孩子，心底裏更氣丈夫，於是我大力拍打枱燈一下，傷心離場，並罕有地把自己鎖在房間，嘗試早點入睡，決定什麼都不管。

夫妻之間哪有隔夜仇？

看似一則生活瑣碎事，卻意外發展成一場歷時3周的「冷戰」。夫妻之間哪有隔夜仇？至少我這樣想。那夜之後的兩天，我如常盡妻子本分噓寒問暖，怎知道換來視而不見、「黑面」和「已讀不回」，「冷戰」令人心情瞬間陰鬱。

第3天晚上，小兒於睡前語帶憂傷，透露爸爸在事發當晚跟他說的幾句話：「且看誰能忍耐誰更多，這頭家好快會散！」我當場變苦瓜乾了，怎能跟小兒說這種話？難道他忘記早些年由大兒另一事件所引發的「激戰」嗎？那次去到鬧離婚地步，他曾對只有6歲小兒說過類似的話，結果孩子時刻拿起家庭照，望着相片中爸爸淚如泉湧。

爸媽不和 孩子怎會開心？

「激戰」使全家人傷痕纍纍……爸媽不和，孩子怎會開心？父母離異，孩子怎不難過？我很熟悉這些感受，因為它們充斥着我的童年，我當了爸媽的「磨心」30多年，真不忍心自己孩子要受這種折騰。孩子出生以後，夫妻關係不再是二人的事，孩子總會被父母不經意捲入戰爭，這是沒人能改變的事實。

「激戰」過後數年雖有間歇的和平景象，但有特殊教育需要孩子的家庭彷彿沒法長久休戰，一旦不慎爆發「戰爭」，我都要很自覺地於一兩天內主動和解。鑑於枱燈事件令人喪志，這次我擔演苦婦人角色不易抽離，可是我最終選擇「放過」自己。「你沒有想過鎖上房門這動作，會破壞爸爸身分與形象？你沒有尊重過我……」丈夫的一席話，讓我再次明白，而且是徹底明白，男與女的「戰爭」是多麼的無謂，當女在講東（如要感到被愛和為孩子作榜樣），男卻在想西（如自尊心和想有小鳥依人的太太），要戰要爭的是不同的事，夫妻分歧只會愈來愈大，苦了孩子，我們當作智慧人，停止所有無謂「戰爭」！

「放過」自己就是要告別苦婦人角色。枱燈事件3周後的一個晚上，一家人暢泳後步行往餐廳時，小兒語帶嘲諷地問爸爸：「你又話好快散？」爸爸以一個尷尬眼神來回應他，我站在他們後面，扮作什麼也不知道。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第408期]