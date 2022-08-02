論盡教育：蔡若蓮的「條條大路通羅馬」

【明報專訊】王師奶本年4月26日在本欄為文〈寫在DSE開考時〉，志在鼓勵考生盡力而為，不可患得患失。內文有句：競賽有快慢，考試有高低，有人中狀元，梗係有人做墊底，此乃正常現象。好心人會用「條條大路通羅馬」這句英諺去安慰失意人。放榜之日，教育局長蔡若蓮發表首篇網誌，說現今社會需要多元人才，也為人才提供了多元發展機會，深信「條條大路通羅馬」，只要學生有奮發向上的心志，願意不斷努力，懂得靈活應變，一定可以踏上成功路。

小婦人的文章寫於DSE開考之時，蔡局長發表網誌於放榜之日，一頭一尾，不經意地互相呼應。王師奶話過好心人會用「條條大路通羅馬」勸勉考生，咁巧合局長真係用「條條大路通羅馬」這英諺，蔡局長應是王師奶心目中的好心人。

王師奶曾說不認同「條條大路」這4個字，仲改之為「總有一條路可通羅馬」，而且這條路不一定「大」，也許是一條九曲十三彎的小徑，目的是想鼓勵DSE考生的小弟弟小妹妹，前路多艱，並不一定平坦，要克服不可預知的困難，終可到達羅馬（成功）。蔡局長，小婦人不是和你拗頸，你說大路，小婦人偏說小路；你說「條條大路」，小婦人說「終有一條」。小婦人愛教育如命，對每一任教育龍頭都有過期望，環顧過去所有頭頭，只有你是紅褲科班出身，從木人巷打出來，有實際學校經驗。王師奶雖是牛頭角一匹婦，僅識之無，對局長有雙倍期望。

放榜之日，蔡局長有創意，發起一人一字勉考生，獲得不少官員響應。其中有報章記者報道麥美娟是「堅」字、鄧炳強是「強」字、楊潤雄是「新」字、曾國衞是「正」字、林定國是「過」字、孫東是「安」字，並且有解釋各人選該字的原因。王師奶對政治無興趣，亦唔想知道其他官員所選一字的含義，只對前任和現任教育局長所寫的有興趣。楊潤雄說放榜後是另一階段，展開人生新一頁，「當中充滿多姿多采的新意，我亦剛剛於7月1日轉了新的工作崗位，願與各位同學共勉之」。

「定」字的深層意義

至於發起人蔡局長，則手握一個用毛筆寫的「定」字，報道中卻未見解釋。莫非記者故意留白，引導讀者去瀏覽局長的網誌？王師奶未讀網誌前，童心未泯，假扮局長對「定」字的草根解釋：各位同學，凡事要定，要定過抬油，千祈唔好騰雞，DSE唔係人生終點。如果有人問你係唔係驚青，你要略帶江湖氣答「你同我定」，一切自可迎刃而解。各位老師，在課室要企定定，要企定在錄像機最佳位置（如果學校有此先進設備），講解內容要淡定，不要螺螺脷，給學生誤解而被匿名投訴，惹來成身蟻。

翻查之下，原來局長是引〈禮記．大學〉：「知止而後有定，定而後能靜」訓勉考生，意義深長。靜而後能安，安而後能慮。能靜、能安、能慮是立身處世之道，是「定」字的深層意義，一切均從「定」字開始。

謹此聲明，王師奶此文並非擦鞋。局長的書法，似乎有頗大進步空間。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第408期]