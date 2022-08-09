生死學堂：不是醫療廢物 團體爭設安放設施 流產胎獲安息地 身心歸自然

探望小寶貝——過去5年，全港有7個流產胎安放設施相繼建成啟用，May既感恩亦欣慰。採訪當日，她帶同6歲女兒Anna（左）一起來到歌連臣角「永愛園」探望這些小BB，實踐生命教育。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】小生命的脆弱，叫不少父母欲愛不能！根據衛生署數字，本港每年有約15,000宗流產個案，這些小BB何去何從？5年前，未滿24周的流產胎兒仍被視作醫療廢物處理，但在一班有心人鍥而不捨地倡議下，現在發展出7個流產胎安放設施，而位於葵涌火葬場、首個專供流產胎使用的小型火化裝置及附屬設施，亦預計在今年投入服務。增設相關設施，不單是對小生命的尊重，也讓家屬釋懷。

文︰沈雅詩

「比我預期中快、比我預期中靚、比我預期中多、比我預期中大、比我預期中好。」「香港人道年獎2021」得獎者兼「小BB安息關注組」（下稱關注組）發起人謝美兒（May）這樣總結她5年來努力替流產胎兒爭取安放設施的成果。

不足24周 未能獲殯葬

時間回到2017年5月，一對夫婦因為流產胎兒只得15周，被醫院拒絕領回遺體，事件引發輿論關注，也觸動了May的神經線。事實上，個案只是冰山一角。參考衛生署統計數字，2018至2020年，本港每年流產個案近15,000宗；而根據香港《僱傭條例》第6章，「流產」指在懷孕24個星期內排出不能於產後存活的成孕物體。

究竟這些流產後的小BB會如何處置？根據《生死登記條例》（第174章）第18條，醫生只會為懷孕周數達24周或以上出生而未有生命迹象的嬰兒，簽發「嬰兒非活產證明書」（俗稱form 13）。亦由於不足24周的流產胎未能符合取得死亡證、醫生證明書、火葬許可證或火葬令的要求，因此不能獲得領有牌照的機構提供流產胎殯葬或火化服務，一般被醫院視作醫療廢物處理。

取證明文件 可申用安放設施

「無論這些BB是生是死，都是父母的子女，不論他們活了多少周，都是有感覺的靈魂。怎可能是醫療廢物呢？」那陣子May寢食不安，她思前想後，最終決定召集來自社會各界的朋友，一起成立關注組，為流逝的小生命尋找安息地。

關注組一眾成員，經歷兩年馬不停蹄的倡議工作，政府終於回應訴求。雖然簽發form 13的準則維持不變，但食物環境衛生署在2019年4月於粉嶺和合石墳場增設首個安放流產胎設施「永愛園」，父母只要取得由本地醫生／醫院／註冊醫療機構簽發的「流產胎文件」或其他證明文件，即可提出使用申請，費用全免。而為達可生物分解目的，父母需要把胎兒放進由紙或卡紙製造的容器內，然後埋入泥土，讓小生命回歸大自然。

將專設小型火化場、撒骨灰地

回望過去5年，由「冇變有」，現在全港已有7個流產胎安放設施啟用，May心存感恩，亦覺欣慰。「我們明白，基於種種原因，並不是所有流產胎父母都希望埋置孩子，這是父母的個人選擇，但我們認為，所有流產胎都應該得到（被）埋置的權利！」另外，政府已計劃於葵涌火葬場，增加兩個專供流產胎使用的小型火化裝置及附屬設施，亦會增設可給流產胎撒骨灰的紀念花園，料今年可竣工啟用，屆時，即使是未被領回的胎兒，亦獲人道火化，讓他們有尊嚴地離開世界。

兩度承受流產之痛 盼改變政策

站在倡議工作最前線，May經常忙得不可開交，當年她便曾險些忘記為女兒報讀幼稚園，如此「瞓身」，是因為她也兩度承受流產的錐心之痛。和許多職業女性一樣，May為事業、忙進修，婚後一直把生兒育女的事情放在一旁，直至2011年，她當上高齡產婦，可惜腹中塊肉活不過1個月便悄然離世。兩年後，May再度懷孕，沒料到噩夢重演，二子因基因出問題，內臟器官外露，結果第14周便胎死腹中，她需要接受引產。

May清楚記得，那年的1月15日，她躺在冷冰冰的病牀上跟兒子告別，腦裏冒出無數個問號，「政策可以改嗎？」、「BB怎麼算？」……2022年，同樣是1月15日，May卻站在頒獎台上，接受香港紅十字會頒發「香港人道年獎」，她說，此情此景，別有一番滋味在心頭，「每次想起都會眼濕，感覺是上天給我刻意安排的」。

[Happy PaMa 教得樂 第409期]