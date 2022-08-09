家家有禮：七夕夏祭 「神社」祈福

【明報專訊】在日本，七夕是一個讓大家為親人、情人、好友等許願祈福的溫馨節日，為了讓大家感受日本七夕的氣氛，葵興life@KCC「日本納涼祭」帶來七夕限定「夏の風物詩」，把和風滿載的鳥居、神社等大家心心念念的日本場景搬到眼前！

「日本納涼祭」，以鳥取縣著名旅遊景點為靈感，大家先穿過精緻閃亮的「納涼祭金球燈籠」，然後到各個打卡裝置，如被列為鳥取縣無形民俗文化財產「聖神社大祭」、由多個燈籠組成的「米子巨大祭」萬燈巨柱及3米高的巨型神社等，感受不一樣的夏祭氣氛。由即日至8月14日，以電子貨幣消費滿指定金額，便有機會穿上日本和服或浴衣，於場內拍照留念。此外，商場亦有舉辦和風市集、和風工作坊及攤位遊戲，讓大人小朋友都可以玩得盡興。商場更以日本最美鐵路遺蹟的舊國鐵倉吉線廢線遺蹟及電影《戀谷橋》取景地為部分靈感，於空中花園Green@KCC佈置多個浪漫祭典打卡位，大家可於其中感受七夕夏祭的甜蜜溫馨。

■INFO

life@KCC日本納涼祭

日期︰即日至9月4日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰葵興life@KCC 3樓、joy@KCC 2樓及空中花園Green@KCC

查詢︰2400 8000

■送life@KCC八千代窯星空玻璃杯（一對）

life@KCC送出八千代窯星空玻璃杯（一對）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。截止日期：8月16日，送禮詳情刊於報章。

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第409期]