家家有禮：空中之旅 留甜蜜回憶

【明報專訊】夏日炎炎，一家大小最愛到商場邊歎冷氣邊打卡。新鴻基地產旗下商場MIKIKI、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊及屯門寶怡商場化身為可愛又療癒的夢幻國度「Summer Skycation」，陪伴大家度過開心的暑假。第一站新蒲崗MIKIKI，便為大家帶來一趟夢幻空中之旅，中庭的6大裝置融合光影藝術，如「雲上摘星之旅」透過光影效果配合鏡面反射影像，做出一個全方位天空，令人彷彿置身天空之中。同場的「6米高巨型熱氣球」、「抱泡雲朵候機室」、「幻光星願拱門」等夢幻裝置亦適合擁有少女心的各位打卡留念。商場內特設「泡泡雲朵拍照區」，The Point會員只要憑指定積分便可換領活動預留證，另可DIY不同造型的泡泡雲朵串，作為道具拍攝。下一站，可以來到屯門，卓爾廣場的「傲遊天際『紫』飛機」可以讓小朋友變身為小飛機師打卡，可愛又有型；錦薈坊及寶怡商場的仲夏天空之旅，則分別以月亮及雲彩作主題佈置打卡場景，為大家留下甜蜜的夏日夢幻回憶。

■INFO

MIKIKI×卓爾廣場×錦薈坊×寶怡商場「Summer Skycation」活動

日期︰即日至8月31日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰MIKIKI、卓爾廣場、錦薈坊及寶怡商場

查詢︰3980 9930（MIKIKI）

■送MIKIKI 「天空之旅」野餐墊

MIKIKI送出「天空之旅」野餐墊予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可禮品1份。截止日期：8月16日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第409期]