好去處．憤怒鳥駐場 攀石挑戰膽量

考驗膽量——最考膽量的挑戰必是位於當眼處的梅花樁，雖然眼看梅花樁並不太高，但最高的樁柱有4米，小朋友在沒扶手的情况下挑戰13支樁柱，再從高處跳下來，十分考驗小朋友的膽量。（黃志東攝）

不同主題——不同主題的攀石牆，讓攀石變得更有趣味，甚至可以讓2人同時比併，適合和家人一起比賽。（黃志東攝）

巨型垂直滑梯——除了攀石設施，場內另一特色便是6米巨型垂直滑梯，小朋友只要雙手握緊手把，職員便會控制手把將人升上高處，準備就緒後就可以放手滑下來，即使較膽小的朋友亦不用害怕，職員可因應需要調整手把位置。（黃志東攝）

充滿成功感——攀石對小朋友來說是另類的挑戰，但若能完成一個項目，對他們來說充滿成功感。（黃志東攝）

【明報專訊】小朋友經常爬高爬低無時停，是天生的攀爬高手。若能給他們在輕鬆安全的環境下攀石，既讓他們盡情發揮攀爬天性，亦能從中學會自己面對和解決困難，確是一舉兩得。

文：陳真紀

小模特兒：Zachary

近期天氣炎熱，每次與小朋友外出玩樂總是大汗淋漓，不如移師室內，一邊歎冷氣，一邊做運動，這樣大人細路都會舒服一點吧。環顧那麼多運動，室內攀石算是個不錯的選擇吧！今個夏日，鰂魚涌室內攀石場Verm City將場內的Clip N Climb區域換上Angry Birds（憤怒鳥）主題，讓小朋友可以全情投入，體驗這項較少接觸的運動。Clip N Climb區域設有19個不同難度的挑戰位，爸媽和小朋友可以選擇適合自己程度的挑戰，就算沒有任何攀石經驗，也能夠享受當中的樂趣。場內有足夠的安全措施，亦有教練從旁協助，大家可以安全地在場內參與活動。

另外，他們亦推出首個運動類NFT項目「Vermily」，將NFT與實體運動連結，讓每個「Vermily」NFT的買家能直接持有Verm City的會籍，優先享受Verm City的會員權利和各種優惠，包括使用品牌旗下現有及未來的攀石場等。項目預計將會推出合共1萬枚NFT，發售詳情稍後公布。

■INFO

Verm City Clip N Climb Park - Angry Birds 主題

日期：即日至8月31日

地址：鰂魚涌柯達大廈一期4樓

收費：$250（90分鐘/節）、年票$600

年齡：4歲或以上

查詢：2560 8128

[Happy PaMa 教得樂 第409期]