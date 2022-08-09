親子筆陣．窗邊的小荳荳：間尺風波（上） 小荳荳弄傷了同學 誰對誰錯？

【明報專訊】期終試過後，漫長的暑假快要開始了。班上的孩子，心情早已放了假，上課時老師要設法用盡各種板斧吸引住孩子的注意力。每到小息，大伙像猛獸出籠一樣，完全不受控。小荳荳和幾個同學留了在課室中，本來還是各自做自己的事情。天氣熱，小荳荳的心情納悶到極點，想找尺子找不到，隨手便拿了鄰桌女同學的尺子來用。小息快要完結的鈴聲響起，女同學回到自己的座位，卻見到小荳荳拿着自己的尺子在用，無名火起三千丈，大聲喝罵起來：「喂！不問自取，是為賊也！我沒有同意過你用我的尺子喎！」小荳荳：「借來用一下啫！又唔係唔畀番你！」女同學：「畀番我！這把間尺係我㗎！」說着，便伸手去搶。小荳荳心有不甘，硬是不給。二人就開始拉扯，繼而扭打起來。忙亂當中，尺子的角在女同學手臂上𠝹了一條血痕。我一進入教室，全班同學七嘴八舌地向我報告。女同學的閨密們力數小荳荳的不是：「小荳荳不問自取，還在同學手臂上𠝹出一道血痕！」小荳荳的好友們也不示弱：「是她先伸手搶東西，還推撞別人，小荳荳不是有意傷害人。要不是她先發脾氣和推撞，就不會發生意外。」

衝突後兩人反思 互相道歉

作為老師的我，一時間實在分不清楚誰對誰錯，只好跟當事人及每個在場同學逐一傾談，像砌拼圖一樣把來龍去脈重新拼湊出來，最後總算整理出一個所有在場同學均同意的版本。這樣看來，雙方都有不對的地方。小荳荳不問自取，難怪同學會生氣。但借用尺子這麼小事，女同學亦不需要動手搶回，大可先借給同學，再向同學說明下次借用應先問准。事件中的確是女同學受傷了，但受傷的一方不一定就是全對的一方。這次意外，雙方都有自己應負的責任。小荳荳和女同學都就事件作了反思，寫出自己的責任所在，並願意向對方道歉，二人都沒有再生對方的氣。

受傷同學家長討醫藥費

知道發生這樣的事，孩子怕家長怪責，又怕老師會跟家長講出自己做得不好的事，很多時都會只講別人的不是。家長聽後，總是覺得自己的孩子吃虧。因此，學校一般都要求老師於放學前致電家長講解事件來龍去脈，並給家長建議教導孩子處理事件的方法。因此下課後，我便給雙方家長打電話，解說事件。雙方家長都沒有太大的反應，聽到事件後，都說待孩子回家後會跟孩子好好一談。

第二天早上，小荳荳和女同學如平日一樣相處，有講有笑。二人的朋友都像昨天的事沒有發生過一樣，大家都非常友好。經一事、長一智，本來就是孩子每天生活的一部分。看着他們一起成長，老師心中感到非常安慰。

沒料到，放學的時候，女同學的家長怒氣冲冲來到校務處，說要向小荳荳的家長討回醫藥費。（待續）

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

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[Happy PaMa 教得樂 第409期]