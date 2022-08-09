半職爸爸：「將來得到什麼」的詛咒

【明報專訊】DSE放榜，此文刊出時，許多應屆考生大抵去向已定。

女兒成績不錯，她透過考評局網上統計資料，以最好6科成績計算，排名為4萬多考生中的千分之四以內，即全港考130多名。她在學校拿到成績單，打電話告訴我：「可以慶祝了，沒有炒晒（沒有全部失敗）。」

原來，她曾這樣憂慮過。

「讀書好搵份好工」

放榜之後，有人歡喜有人愁，有人成績喜出望外；有人成績未如理想，嗒然若喪；有人因為只差1分無法讀醫而沮喪；有人因為夠分報讀「八大」而高興。其實，所謂成績好壞，因人而異。成績出了，許多大人樂於出謀獻策，例如說有這個分數應該報讀環球醫學或者環球商業，接着是醫學、牙醫、職業治療等；又有人覺得，女兒中文科細項全部5星星，幫人補習時可以收取「黑心價」。這些話聽多了，突然覺得，人原來在不知不覺之間，都會有許多「定見」，覺得成績好，就要報讀最難進的學科，將來獲取最高的報酬。

這些「定見」，有時來自媒體，有時來自身邊朋友，家長有，教師有，考生有，我自己亦不能「免俗」。可是，細心一想，中學階段一完，公開試成績一出爐，我們就泰山壓頂、不問情由，推銷和強化這種「你將來可以獲得什麼」的價值觀，靜心細想，未免可怕。

作為家長，我們經常灌輸「讀書好搵份好工」和「讀書差將來乞食」的思想，着眼點就是「將來得到什麼」。這個想法，人之常情，也並非全不合理，可是，那絕不是人生的全部。人生的另一面，不是「犧牲現在為了將來」，而是「好好享受當下」，不是一味強調「最終得到多少」，而是可以用「付出」來定義真正的「成功」。

比「將來發達」更重要的事

一試定生死。考砸了，無法實現從醫救人的理想，可是，決心幫人，並不一定只有醫生才能做到。考砸了，無法入讀類如環球商業的「神科」，將來收入可能不太可觀（按：「神科」也不保證「發達」），可是，看一齣好戲，讀一本好書，讓身邊的人快樂，很多時都不需要「發達」。

我很羡慕成績非常好的同學，沒有選讀醫科或者其他「神科」，而是選讀了哲學或者英國文學，因為他們在強大的社會壓力下找到人生的另一面，而且那一面其實比「將來發達」更重要。「將來發達」一如DSE成績一樣，不獲保證，亦非人生唯一的進路。相反，追求學問的趣味，在以後的道路上遇到良師益友，學會批判，也學會欣賞；學會飢渴，也學會感恩；學會謙虛，也學會快活，這些才是人生應該慢慢學懂的事。

蝴蝶，並不需要你「身水身汗」用名貴鏡頭拍下，才會變得美麗。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第409期]