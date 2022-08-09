日式育兒記：考試「放榜」之禮儀

【明報專訊】經過3次駕駛筆試落第，我終於在第4次及格。我開心到淚灑試場，不過原來我這樣的一個舉動，是極為不禮貌的。

之前提及過考生於路試及格後，便要到日本各都道府縣指定的駕駛執照中心，考駕駛筆試，而筆試須於95條問題當中答對90條才算及格，及格門檻超高。一般從駕駛學校畢業的考生也會利用學校提供的past paper「 狂操」訓練，感覺猶如會考一樣。

在駕駛執照中心，每個考生於登記的時候也會收到一張「受付票」（登記籌），上面有一個號碼，這個除了是枱號之外，也是當日的考生編號，考生需要牢記這個號碼，以便考試後查看自己的成績。整個筆試歷時50分鐘，成績於考試後20分鐘公布，考生需在大堂等候。公布成績的時候會響起一些刺激的音樂，然後在大堂的電子屏幕上出現一堆數字，考生即時在屏幕上搜尋自己的考生編號，看到自己的號碼代表及格，可即時去拍照，然後領取駕駛執照；相反看不到自己的號碼，便需要返回剛才的試場，領取成績。連日來的考試，我不是89分便是88分，當然十分失落，但有一點令我感到非常大惑不解，就是公布成績時，考生的情緒。我觀察了4日，看見每天的考生只有一個表情，就是木無表情！

無論成績如何 不表達情緒

我所謂的木無表情，是那些無論是及格或不及格的考生，也只有木訥表情，沒有任何情緒的表達。但我記得在香港考筆試的時候，有不少考生及格時會笑、大聲喊「yeah」、即時打電話報喜等；不及格的考生會唉聲嘆氣、眼泛淚光、感氣餒等；但在日本，以上種種的表情在試場上也看不到，只有我們這些外國人會將自己的情緒表露無遺。我即時跟一些媽媽朋友討論這個問題，她們不約而同說這是日本人的「禮儀」，例如當你及格時大聲歡呼，便會讓不及格的考生更傷心；相反若不及格的考生愁眉苦臉，會令及格的考生覺得不好意思。基於要顧及他人的感受，沒有表情就是最好的表情。當然沒有明文規定他們要這樣應對，但是自小父母也會這樣教導他們，有一個媽媽以往在美國居住，她仍然很不習慣這些禮儀，偶爾也控制不到自己大聲說「yeah」，但其他人可能會對她白眼。我們外國人會自由表達表情，不顧慮那麼多。

在日本生活多年，我也不時有一種「慶幸自己不是日本人」的感覺，因為當日本人真的有100萬樣禮儀要遵守，而本地人對「日本人」的要求也特別高，所以大家在日劇上常見到的排擠，講是講非，也是千真萬確存在的事。感恩自己認識一班志同道合的媽媽朋友，會跟我說真話（日文稱為本音），助我融入日本生活！

文：椰菜媽

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第409期]