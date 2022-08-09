感創航道：教育旅途上的同路人

【明報專訊】由教育大同主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會「感．創．做」大本營教師共學營已於6月30日至7月2日舉行。是次共學營一共有超過30名教師及校長參與，包括7間參與賽馬會「感．創．做」大本營Learning by Doing（LBD）的學校。共學營以「看見自己．看見彼此」為主題，讓參與的教師在這個夏天藉着共學營的身、心、靈體驗活動，一起放鬆，一同碰撞，以開展一個發掘自我、重新接近自己教學初心的短途旅程。此外，教師亦透過跨校及網上海外教育同工交流活動，一同反思教學，拓闊教學想像，而教師亦可連結同儕，凝聚校內力量，從自己和彼此中獲得力量，繼續前行！

體驗活動反思教學文化

參與共學營的教師都表示，由於疫情影響，暑假提前放，課程需調整及調動，加上本年度學期將要完結，大家最近的教學生活都恍如衝鋒陷陣，這幾天能夠參與共學營，而舉行的地點亦不在學校，讓大家得以放下教學工作，全情投入共學，有教師認為這是一次非常難得的體會。共學營以「我是……」展開個人探索之旅，教師各選一張人物卡代表自己，思考自己的個性，並作一系列的體驗活動，包括流體畫創作、戲劇及歷奇遊蹤任務等。過程中教師有許多體會，例如在戲劇體驗活動中，講者帶領教師以聲音、動作、表情等表達內在想法，透過扮演讓教師釋出內心世界，過程中反思教育現象、教學文化。經過一整天的「碰撞」後，大家再沉澱回憶體驗活動的感受和經驗，除了發覺自己不同特質和面向，教師更驚覺在教育旅途上原來仍有好多信念相近的同路人，重拾教育下一代的那一團火。

共學營旅程的另一天以「開啟想像：教育再出發」開展，讓教師從觀看台灣、芬蘭教育的點子得到啟發，想像理想的香港學校教育，隨後即與「台北市和平實驗國民小學」黃志順校長、陳曉雯老師及芬蘭赫爾辛基教師培訓者——羅佩瑩女士舉行網上實時分享會，反思體制內的教育變革，從台灣學校及「芬蘭式教育」看見更多可能。帶着與兩地教育工作者的交流回饋，教師們開啟「夢想All-in」的資源遊戲，並對比遊戲結果，讓學校不同層級的同工看到對方的價值和想法，彼此之間誠心聆聽彼此的分享，尊重彼此的想法和選擇。

3日2夜的共學營教師及校長們都經歷了不一樣的共學旅程，願教師們不要忘記多謝自己，欣賞自己的努力，就算有一日熱情冷卻，只要想起學生的笑臉，看見身邊有一群滿腔教育熱誠、選擇不一樣教育的人仍在堅持，相信必會成為再出發的動力。盼望日後在追尋教育夢的旅途上，我們能遇到更多的同路人，共同探索和開發新的路向。

文﹕李綺雯（教育大同 學校同行者）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第409期]