童途有「理」：0至1歲嬰幼兒的視覺發展

【明報專訊】我們曾經在本欄提及嬰幼兒的觸覺發展，分享過如何幫助他們做面部及身體按摩，如何加強他們的頭部控制等。今期我們會分享嬰兒在出生後至1歲期間，一個較早發展的感官能力 ——視覺。

視覺是嬰幼兒成長的重要一環。隨着日漸成長，視覺發展會連結其他感官，進而促進認知和學習能力的發展。嬰兒在剛出生時視力有限，只會看到18至25厘米內的事物，以及只能分辨黑、白、灰3種顏色。到了5至6星期大時，雙眼才有聚焦能力，可以把目光集中在某一點上。父母可留意他們會否望向柔和的光線或在近距離看到父母的臉。

分辨顏色 訓練聚焦及追視

到出生後兩個月， 他們可清楚看到父母、玩具和較遠的距離，也能分辨較鮮艷的顏色；他們見到父母時會微笑。在3至6個月期間， 他們開始有追視的能力，眼睛能跟隨物件移動，繼而帶動頭部和手腳移動，但要留意寶寶的雙眼能否同時向同一方向移動。父母可讓寶寶看各種顏色的水果 （圖一）或嬰兒牀吊飾等，既可促進其分辨顏色的能力，亦能訓練雙眼的聚焦力及追視能力。此外，父母亦可抱着寶寶到家中不同的地方看一下不同的物件，引發他們的好奇心，鼓勵他們用手去觸摸東西，發展手部的肌肉。

與寶寶互動 促進感官發展

在出生後6個月，寶寶開始能夠坐立和四點跪，視野更為廣闊。俗語所謂「眼見心謀」，寶寶見到遠處的東西想抓玩，誘發爬行及把玩東西，帶動四肢及手眼協調的發展，而立體感及分辨遠近的能力亦漸漸建立。6個月至1歲期間，他們開始認人及模仿他人的表情和動作。到了1歲後，孩子的視覺發展已成熟，對空間、距離、大小等具判斷力， 且能清楚看到旁人的臉孔和輪廓。父母可與孩子對坐在地上，相互滾動或拋接皮球（圖二），更可增加難度，相互爬行推接皮球，除可進一步加強追視能力、手眼及四肢協調外，更可強化軀幹及四肢的肌力。所以在疫情下，大家都需要留在家中，父母和寶寶的互動便很重要。當疫情穩定後，父母便可帶寶寶外出，讓他們看看外面的環境及不同的人，促進他們的感官發展。

（感謝物理治療師郭二鳳及區美娟協助修訂本文內容）

文：梁嘉敏（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第409期]