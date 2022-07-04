教大GPS：聽孩子說故事

【明報專訊】跟教師談到評估，自然提到學校派發成績表的安排。教師被邀請做角色扮演，他們分別扮演學生、教師和家長。這樣的角色扮演，千篇一律，只有同感，沒有驚喜。現今的教師雖已懂得強調學生的正面表現，可是，家長的重點，往往只注意孩子的名次不夠高，哪些科目不及格，分數為何不夠高；教師雖花盡唇舌，仍逃不過家長有意無意的責難，教師也只有不斷，亦不自覺地作出防衛，最後問題也只會轉到學生身上，因為他是最沒有能力反抗的一方。這樣的安排，可以改變學生日後的學習動機和態度嗎？答案顯然是否定的。雖然如此，學校仍繼續採用這種方式派發成績表，只因大部人都覺得這只是行政需要，家長有權知道學生的表現；可是，學生的學習擁有感卻被完全忽視，成績表本應屬於學生，他們卻無發言權，難怪一般學生都不願意出席這樣的安排。

把學習擁有權歸還學生

西方國家，或一些本地的國際學校早已不行這一套了，他們會讓學生成為這個安排下的主角，因為成績表是他們的，好與壞不是其他人的責任，而是他們自己的份內事，不諉過於人；相反，也可自信地告訴別人，他們經努力後而獲得的成果，這種安排稱為student-led conference，顧名思義，就是由學生作主持，改變過往由教師或家長作主導的做法，把學習擁有權歸還給學生，這也可以用自我決定論（self-determination theory）來說明這個安排為何能提升學生的學習動機，因為在這安排下，學生都能體驗到勝任（competence）、歸屬（relatedness）和自主（autonomy）這三個元素。

鼓勵孩子分享學習點滴

由於這安排在中國文化的地方不常見，故還未有確實的中文名稱，我們姑且就叫它做「學生成果分享」，教師和家長的角色，就是聽孩子說故事—— 一個屬於他自己的學習故事。必定有人疑惑，我的學生，我的孩子可以做到嗎？事實上，幼稚園的學生都可做到，當然這個改變不會立刻出現，成功因素離不開文化的建立，學校和家長是否相信孩子有能力學習，是否可以自主學習；與此同時，教導學生編織他們自己的故事也是必須的，有學校為每個學生放置一個小盒子在課室，鼓勵他們從學期開始，把他們認為一些有進步和有成就的東西，那怕是一份功課、一幅畫、教師給的一句讚賞，統統透過照片，放在小盒子內，教師邀請學生輪流在班主任課把他們的收藏展示，並且分享他們的感受，然後教師和學生以鼓勵及建議作回饋。這樣的安排，讓學生更有信心面對「學生成果分享」的挑戰。作為家長，除了建議或支持學校能作出這樣的改變外，更可多用相類似的方法，鼓勵孩子在家分享他們在學習上的點滴成就，細水長流，不多時日，我們必定能看到孩子對學習態度的改進。

文：鍾耀斌（心理學系高級講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第409期]