校長意見：救恩輕鬆面試 尋理念相配「伙伴」

【明報專訊】救恩學校（幼稚園部）是不少家長心中的熱門學校之一。今年學校將於9月1至16日接受入學申請，並安排在11月11、12及19日舉行面試，校方會邀請父母和子女親到學校面談。校長關珊透露，面試分為兩部分。首先，學校安排家長和小朋友在課室作集體活動及自選活動，從中了解親子間的溝通與互動。其間會邀請他們到另一課室，與校長、副校長或主任作個別面談。關珊表示面談主要想了解家長的教育理念，「我們期望家長與學校的理念能相配合，最後能作為伙伴，一起幫助小朋友成長」。

關珊強調學校是「尋找伙伴」，面談的重點不是考核孩子的語文或學習能力，而是了解家長是否相信小朋友的自理能力，並願意放手讓他們學習。她建議家長盡量放鬆心情，因為他們緊張的情緒會影響小朋友，「希望小朋友在最安心、最自然的狀態下參與活動」，故毋須過於擔心小朋友的表現。

玩多樣化圖工 增觸感體驗

在疫情下出生的小朋友較少接觸外界，她表示明白家長希望保護子女，但提醒生活經驗對小朋友很重要，「可以的話，就算只去超級市場，小朋友都有很多經驗可以學習得到」，讓小朋友多接觸不同的人，他們會更容易接受陌生環境，可以自然地表達自己。在家裏，除了畫畫，可讓他們多玩一些多樣化的圖工，增加觸感上的體驗，令他們不會擔心或害怕接觸不同的陌生事物。而學校將於9月3日舉辦簡介會，屆時家長可到學校了解概况。

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