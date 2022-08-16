啟思邊參觀邊面試 讓幼童展現真我

【明報專訊】啟思幼稚園在全港各區有多間分校，除了九龍塘律倫街正校為私立獨立幼園外，其餘分校均有參加「免費優質幼稚園教育計劃」，並於現時開始接受2023/24年度新生入學申請，家長可於即日至10月22日在網上遞交報名申請，等待電郵通知後再選日子參加首輪面見。

與一般幼稚園面試不同，啟思的面試方式並非要孩子或家長「坐定定」與教師面談，而是遞交申請後，家長需預約日期參觀學校，屆時由教師一對一，邊帶領家長和小朋友參觀，邊跟家長以談天的方式了解家長的教育理念及對學校的期望。啟思幼稚園幼兒園教務主管兼杏花、匯景及帝堡城分校校長馮慧敏表示，學校一向以人為本，若採用傳統面試方式，家長和小朋友也會感到緊張，所以才想到以這個方式來面試，不但可讓小朋友放鬆地在陌生地方探索和體驗，同時透過教師與家長對談，互相分享和學習，讓大家一同進步。

面試前保持愉快心情

疫情下，小朋友減少外出及與人接觸，怕生是在所難免。馮慧敏認為這並不是小朋友的錯，以這樣的標準去考核小朋友對他們來說更是不公平，所以學校着重與家長的對談，以了解申請人的家庭氛圍。啟思幼稚園幼兒園校務主管兼愛琴、屯門及馬灣分校校長歐鳳珊說，教師在接觸小朋友的過程中，也可了解他們的性格和能力。兩名校長亦給予家長一些面試貼士，除了在安全環境下多帶小朋友到戶外接觸不同環境、事物和陌生人，面試前，大人和小朋友最好保持愉快心情，「小朋友來到學校時，可以的話，給他們自由行走，看看他們想到哪裏，讓他們以雙腳去探索，以平常心去看他們展現最真實的自己」。

[Happy PaMa 教得樂 第410期]