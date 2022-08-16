家家有禮：熱帶雨林遇見水獺

【明報專訊】轉眼又來到夏末初秋，趁着好天氣，一起到熱帶雨林探險吧！馬鞍山MOSTown新港城中心化身熱帶雨林探索大本營，召集一眾冒險家參加「盛夏雨林探索站@MOSTown」主題活動，除了有1.8米高的巨型水獺雕塑在場與大家見面外，更設有全方位電子「晝夜雨林體驗館」，大家可在光影及環迴聲效中，欣賞熱帶雨林的日夜景致。

身為冒險家，另一個任務就是要在密林中訪尋珍貴動物！只要以電子貨幣單一消費滿指定金額，並「讚好」MOSTown新港城中心facebook專頁，即可進入「雨林動物保育基地」，透過互動遊戲，於叢林間尋找巨獺、南美貘、彩虹巨嘴鳥、金獅面狨等多種稀有動物，並有機會得到商戶現金券或優惠券！活動期間，香港生物多樣性博物館亦於場內舉行「博遊生物@MOSTown」標本展，展出8種熱帶及亞熱帶雨林動物標本，讓大小朋友上一次寶貴的自然生態課。

■INFO

盛夏雨林探索站@MOSTown

日期︰即日至10月4日

時間︰中午12:00至晚上9:00

地點︰馬鞍山MOSTown新港城中心L2天幕廣場

查詢︰2643 9110

■送「手機登山掛繩連手機固定防丟夾片」及「透心涼雪糕勺及匙羹套裝」

MOSTown新港城中心送出「手機登山掛繩連手機固定防丟夾片」及「透心涼雪糕勺及匙羹套裝」予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲上述禮品各1份。截止日期：8月23日，送禮詳情刊於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第410期]