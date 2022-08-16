家家有禮：小恐龍細說紡織歷史

【明報專訊】8隻精靈活潑的小恐龍和1隻剛出生的小恐龍寶寶，帶領大家暢遊荃灣的8咪半，並通過打卡場景，細說中染大廈紡織印染的歷史！

中染大廈落成40年，前身為中國染廠，經過全面翻新及活化工程後，演變為現代辦公大樓及商場「8咪半」。最近聯乘本地城景水彩畫家Kelsey Chan，繪出可愛的小恐龍角色，牠們走入商場不同角落，帶大家一步步探索中染大廈的歷史和故事。此外商場亦推出多重消費賞，以電子消費滿指定金額，有機會獲得印有努力搬運布料的小暴龍的「伴你飲」硅藻土杯墊，以及郊遊必備的「伴你遊」多功能摺疊式收納箱，數量有限送完即止。

■INFO

仲夏藝遊8咪半

日期︰即日至9月12日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰荃灣青山公路荃灣段388號8咪半

查詢︰2498 1551

■送「伴你遊」多功能摺疊式收納箱及「伴你飲」硅藻土杯墊

8咪半送出「伴你遊」多功能摺疊式收納箱及「伴你飲」硅藻土杯墊予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各1份。截止日期：8月23日，送禮詳情刊於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第410期]