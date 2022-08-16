家家有禮：都市農夫種植體驗

【明報專訊】在都市中原來也可成為小農夫，自己親手種蔬菜！新都會廣場舉辦「Metro Green年度企劃——綠色夏日營」，包括3大主題：玩樂Go Green、綠色耕種及環保閱讀。其中商場與雲耕一族合作，舉辦為期近1年的「都市農夫種植體驗」，L5的空中花園化身為有機農田，讓參加者可以擁有自己的一塊田。先由專人教授基本種植知識，然後大家就可以親力親為，撒種、淋水、施肥，為期1個月，見證種子長成農作物的過程。最後更可將農作物帶回家，獲得「都市農夫」的證書。

此外，還推出不同購物玩樂及閱讀體驗，包括綻放千朵向日葵的夏日花祭、售賣本地蔬菜和手工有機天然產品的「與種籽有約」農墟市集、延續書籍生命的智能漂書機等，將環保融入生活。The Point會員只要即日以電子貨幣消費滿指定金額，便可領取電子印花1個，集齊指定數量即可透過 The Point手機應用程式換領都市農夫種植體驗、農莊導賞團及環保工作坊。

■INFO

Metro Green年度企劃——綠色夏日營

日期︰即日至11月

地點︰葵芳新都會廣場

查詢︰2429 6500

■送Metro Green年度企劃——綠色夏日營「都市農夫種植體驗活動」

新都會廣場Metro Plaza送出Metro Green年度企劃——綠色夏日營「都市農夫種植體驗活動」予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額5個，共5對親子可參與9月3、17日及10月1日共3次親子小農夫活動。有興趣的讀者請於8月19日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電郵傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

■問：請說出「Metro Green年度企劃——綠色夏日營」3大主題其中一個。

整理︰陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第410期]