好去處：大樹家中歎美食 蜎入樹窿 與恐龍玩沙

豐富菜式——菜式內容豐富，而且口味甚多，如「紅燒德國鹹豬手配酸椰菜佐黑松露薯蓉」（上，$258），或「韓式烤牛肉配四色藜麥飯」（下，$258）。（黃志東攝）

粟米忌廉開心小熊——每個兒童餐均配有餐湯及水果，還可選配小食如雞腿、照燒三文魚等。（粟米忌廉開心小熊 $158）（黃志東攝）

非常精美——兒童餐的食物和盤子非常精美，小朋友看到已經胃口大開。（番茄高湯牛肉燴飯配瑞士汁小雞腿 $158）（註：模特兒按拍攝需要暫除口罩）（黃志東攝）

粉紅娃娃屋——這裏有一個粉紅色的大型的娃娃屋，滿足不少女孩的心願。（黃志東攝）

大樹超市——大樹超市有林林總總的食品材料，讓小朋友化身小廚師或收銀員，甚至在咖啡車點杯latte、吃件cupcake。（黃志東攝）

【明報專訊】「大樹先生的家」6年前來港建立第二個「家」，作為一間讓小朋友玩得開心、爸媽吃得放心的親子餐廳，也要追上時代的步伐，因此荔枝角店最近經過全面改裝，不但增添更多好玩有趣的遊戲設施供小豆丁玩耍，而且餐牌也變得更多元化，讓家長有個好地方給孩子放電，自己也可放鬆。

文：顏燕雯

小模特兒：Alice Tam

「大樹先生的家」在香港現有荔枝角及銅鑼灣兩間店，率先「華麗轉身」全面改裝的是佔地約6000平方呎的荔枝角D2 Place店。店內過半面積劃分為遊樂空間，加入全新恐龍化石、探險元素的室內真沙沙坑、浪漫化妝區及大型超級巿場等，還有大樹造型的「樹洞」和MR-TREE旅行車等大型裝置，對充滿活力的小朋友來說，每節3小時的玩樂時間實在「唔夠喉」呢！

此外，荔枝角店更推出全新餐點，口味更多元、更豐富，例如健康養生的藜麥飯、日式烏冬、東南亞風味的燉飯等，爸媽不用陪太子吃「兒童餐」，可自由地點一份專屬美食！當然，餐廳也特別為小公主和小王子設計了造型可愛的兒童餐，由飛機、跑車等造型的盤子盛載，口味選擇亦有不少，包括肉醬貓耳朵粉、粟米忌廉飯、雞肉燴飯等，絕對可以滿足小肚皮，吃飽飽後到遊戲區盡情玩耍。

■INFO

大樹先生的家（荔枝角店）

營業時間：中午12:00至下午3:00；下午3:30至6:00；晚上6:30至9:30（逢周二清潔日休息）

收費：7歲或以上小孩及成人平日$120、假日$150（可以餐飲抵消）；6歲以下清潔費平日$99、假日$139（清潔費不能以餐飲抵消）

地址：荔枝角長順街15號D2 Place Two 1樓

查詢：3184 0033

[Happy PaMa 教得樂 第410期]