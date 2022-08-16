潮媽寶典：新加坡潮媽的體驗式教育

【明報專訊】葉佩坤（Sophia）是從新加坡精英教育體制下脫穎而出的社會菁英，在子女的管教上，她更推崇體驗式教育，注重培養同理心，從小帶他們發展公益事業，幫助弱勢群體。

事業高峰退下來 生兒育女

Sophia曾任國際律師行律師、世界500強跨國企業高層，她在事業的上升期卻按下暫停鍵，選擇懷孕生產，三年抱兩，希望在體力最充沛的時候陪伴孩子盡情奔跑。重返職場後，她又恢復拚命三郎的狀態，老闆賞識她，希望提拔她成為公司的首席營運官。此時，她按下了終止鍵：「那時我一個月幾乎七成時間都不在香港，我想多陪陪孩子。」於是下定決心創業，自主分配時間，決定創建科技平台助年輕人就業。

Sophia一家熱愛音樂，她會預留時間陪孩子上樂器課再陪他們練習，哥哥會笛子和結他，妹妹會古箏和打鼓。兄妹還跟隨父母籌組教會音樂會表演，體驗美妙的音樂，共享美好的家庭時光。

體驗中成長 快樂中學習

Sophia認為體驗是最有效的教育，10年來她堅持每年帶着兒女參加「秘密聖誕老人行動」，兒女化身小天使，先觀察基層小朋友的需要，再親手製作或者用存的零用錢購買禮物。以社福善舉作身教的不止於此，她還帶仍是小學生的兒女到湖南一所小學，跟留守孩子一起上課生活一個星期，其間他們還充當小小英文教師。離開前，兄妹觀察到女同學因鞋子太大而總是絆倒，便主動提出送她一對合適的鞋子。

Sophia倍感欣慰，她從小身教兒女「能回報的幫助是交易，不是善意的幫助」，孩子留意到他人需要，建立起同理心和不求回報的善心，這對他們有莫大裨益。

香港學業壓力大，當兒女在學習上遇到困難，Sophia會設法幫他們解決。一次，女兒在化學考試前夕仍記不住元素周期表，非常苦惱，她就要求女兒跟她一起在牀上蹦蹦跳跳，轉移注意力。放鬆過後，兩母女就一起跳着互背，果然這種輕鬆瘋狂的方式讓女兒全都記下來。

Sophia的兒女已步入青春期，是個小大人。她有時有一種錯覺，自己好像是他們的小孩︰「很可愛的，兒女現在會告訴我應該吃什麼、喝什麼、做什麼運動、看什麼書和電影……」筆者很是羨慕，恭喜Sophia熬出頭了，從小付出的愛和陪伴得到了回報，Sophia笑說︰「希望我永遠是他們的朋友和伙伴！」一日為母，終身操持，若能成為像Sophia這樣被兒女寵愛的媽媽，相信白髮也會少幾根，皺紋也能淺幾條吧！

《寰聽世界》──「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢星期一至五下午2時至4時於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。

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文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手，潮媽新手，瘦身高手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第410期]