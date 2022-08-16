感講你知：好好講bye bye

【明報專訊】基於好一段時間的衝突，我和前女友於數月前決定分開，結束近5年的親密關係。（啊，忽然想起，如果沒分開，本文章刊登的日子就是我們5周年紀念呢。）

因為衝突，我們對彼此的安全感、信任不斷下降，去到最後我倆都同意分開。我提出想面對面好好講bye bye。沒想到，她竟提出一起去迪士尼玩。我一口答應，並努力籌備那日的晚餐，視這次為完結之旅。我知道，這餐可能是我倆的最後晚餐。

分手的「慶祝及哀悼」儀式

我問自己，這餐飯有什麼目的？我的善意溝通老師Catherine Cadden曾分享她離婚時與前夫辦「慶祝及哀悼」儀式，先共同慶祝在那段關係中彼此滿足了的需要，有什麼正面感受；再哀悼未能滿足的需要，有什麼負面感受。即使關係完結，彼此分開之際，大家仍可以保持連結，而非帶來更多的失聯 （disconnection）和傷害——她的分享很有啟發性，我參考後決定這餐飯目的為「連結」。

我再反思過去衝突，我有什麼說話或行為，基於自己家庭和學校童年創傷造成的CPTSD （複雜性創傷後遺症候群）創傷反應，特別是僵（freeze）和討好（fawn），又或者因為鬥氣而有的冷暴力，而造成我倆溝通失效、關係失聯，甚至對她造成傷害？如果有傷害，我又有沒有為我的說話和行為道歉呢？

「對唔住，多謝，我愛你」

為了「連結」，我訂蛋糕補祝她去年生日；我選了她最愛的貝兒公主蛋糕，於上面寫「對唔住，多謝，我愛你」8個字。那天晚飯後，我請餐廳職員驚喜地送蛋糕出來，我鼓起勇氣，手震地拿出手機讀出寫了幾晚的稿：「我哋都會無意識咁複製我哋原生家庭嘅溝通方式去親密關係。我由細到大，都無聽過我父母對彼此、對我同家姐講過呢8個字。喺我哋呢段關係，我發現自己都無咩點講過。嚟到今晚分手，我希望可以真誠地同你講，對唔住，為住我曾經帶畀你唔同嘅傷害，特別喺你上年生日我進入咗創傷反應兩個鐘唔講嘢，大家都好辛苦好唔開心；多謝你呢段時間以嚟嘅愛、陪伴、接納同包容；雖然我哋都共識要分開，但我都愛你呢。」我一邊講，我倆都哭了，然後你回應：「食完呢個蛋糕，我哋原諒大家啦！」我笑說：「邊有咁容易呀，我哋嗌咗咁耐交，順其自然啦。」然後我們就以散步完結當晚，她分享，沒想過分開都可以這樣「連結」；我聽到很滿足——這是我最後晚餐的目的嘛。

我知道自己還有很長的路，才能修得「關係」這門課。又或者，這是一門終身的課。由細開始，比起長大後才學習更容易，所以 JUST FEEL提供給小學生的社交情緒教育課程中，有「說對不起」、「說聲謝謝」等課，以不同情景、故事助小朋友理解、練習。我衷心希望，下一代的小朋友上這些課時就有機會學，那就不需要好像我般，無意識地複製了原生家庭的溝通方式，在各種關係重複犯錯，才漸漸學會這些重要的課題呢。

在此邀請各位家長，如果你，或者你的子女有任何關係面臨離別，嘗試一起「善意溝通」察覺、表達當中的感受需要，好好講bye bye，因為分開也可以有連結，有時更能修復關係，帶來療癒呢！

文：楊思毅（JUST FEEL感講共同創辦人暨執行總監）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第410期]