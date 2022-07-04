辣媽CEO：父母教育 教育父母

【明報專訊】近日網上流傳一段閉路電視影片，片中人似是一家七口，坐在餐廳圓枱，父親專注看手機，母親抱着嬰孩，兩個貌似5、6歲男童把餐桌轉盤當作輪盤一樣轉來玩，轉得不亦樂乎。另有一個年紀稍大的女童，照顧一個坐在嬰兒高桌椅的幼童。當一對父母帶着5個BB、小童外出，照顧打點都不是一件輕易、容易的事。吃飯不管在家中還是外出都應該要有規矩，要管教，孩子把轉盤當玩具，那對父母視若無睹，點止無家教咁簡單？結果因為轉得太快，打翻了轉盤上的熱水保溫瓶，說是意外，我絕不認同！燙傷的是自己孩子，叫自作自受，如果燙傷的是其他客人的話，責任應當誰來承擔？這對父母可會承擔責任，還是用一句世界通行的「佢哋係細路仔嚟㗎咋！」就可以完全推卸責任？

「三心兩意」畢生受用

其實類似情况，我在酒樓見過，侍應為了閃避及避免撞到左穿右插追逐嬉戲的孩童，打翻了手上的熱茶壺，那些所謂父母聞聲衝出來，第一時間責罵侍應「點做嘢唔睇路」！檢查自己的子女有沒有受傷，聲大夾惡要侍應道歉、酒樓賠償！遇着這種情况，如果管理層不站出來撐同事的話，分分鐘受傷了還要向對方賠不是！還有其他在場目擊事件過程的客人，又有幾多人會站出來說句公道話？

那些父母理直氣壯說，如何教仔關其他人什麼事？老老實實，如果一家人足不出戶不出來「獻世」的話，的確不關其他人的事。但出來社會，會影響到其他人，就是大家的事。我們細細個就被父母耳提面命地作洗腦教育，必須遵守「三心兩意」：公德心、同理心、責任心，注意、德意（布施恩德之心），我終身受用，亦秉承三心兩意宗旨教育我的大小T。

為子女做個好榜樣

以前我非常討厭那些頑劣孩子，現在我明白他們都是受害人！即使真的有生仔要考牌的制度，都於事無補，因為那些揸車橫衝直撞的人個個都有考牌的。說有多諷刺就有多諷刺，想深一層，說有多淒涼就有多淒涼，個個父母生仔之前都說只要孩子健康快樂成長，結果孩子生出來之後，偏偏最缺乏的就是健康快樂成長。

歸根究柢，撥亂反正的唯一方法，只能由教育父母，做好「父母教育」開始。父母一廂情願覺得是好的事，將自己想做的放在子女身上，孩子無論是否喜歡都只得逆來順受；父母求之不得到的東西便要加諸在孩子身上，而孩子只得全盤接收；父母說什麼都一定是對的，孩子不聽話一定是錯的。父母對子女，不是角色，是一個終身肩負的責任，是子女的榜樣，沒有最好只有更好，為子女做個好榜樣可以嗎？

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第410期]