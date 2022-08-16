論盡教育：要栽培怎樣的學生

【明報專訊】曾參觀過美國西岸一所初中學校，校園簡潔地掛着14幅長約4呎、闊約1呎，藍底白字的膠布，每幅寫上英文字，那14個詞語是：Respect（尊重）、Friendship（友愛）、Effort（努力）、Patience（忍耐）、Curiosity（好奇）、Sense of Humor（幽默感）、Caring（關心）、Initiative（決斷）、Responsibility（負責）、Organization（組織力）、Problem Solving（解難）、Common Sense（常識）、Flexibility（靈活）及Perseverance（堅毅）。這是學校的路向，對學生的期望。

當年為了B仔和C女選擇學校，在香港曾參加N咁多次學校簡介會，雖然分別是官、津、私立和直資，但內容幾乎是一樣的。一定介紹學校的「威水史」：每年入大學的人數；在體育田徑賽有幾多個獎盃；學界音樂節獲得多少獎項諸如此類。新界有一中學連校長曾在某大學擔任過短期客座講師，兼任過某同鄉會的秘書都拿出來張揚；從來未聽過學校介紹要栽培怎樣的學生，也罕有聽到學校講述教育目標何在。王師奶不怪責學校這樣的吹噓、宣傳，因家長們想知道就是這些，呢間學校係唔係英文授課？有這樣要求的家長，就有這樣的簡介會。

成績固然重要 勿忽略優良品質

每一間大學、中學，甚至小學都有自己的校訓，是它們教育的目標和精神。例如港大的「明德格物」、中大的「博文約禮」、城大的「敬業樂群」，究竟4年大學生涯中，受過校訓薰陶有多深，立足社會後能表現校訓精神有多厚？學校的成就是以學生的薪津多少還是以畢業生實踐校訓精神去衡量？也許王師奶觀察有誤，一般中學只看重學生的公開試成績，其他都不重要。當然，成績是學校生存的命脈，成績差無人報讀，學校等摺埋，教師等下崗，小婦人是明白的，也是諒解的。中學階段，正是人生迷惘的時刻，無論成績怎樣重要，優良品質的灌輸也不可忽略，這是教育的要義。上述初中學校的14個字都是中學成長期需要的，也許時間所限，不能全面培養，亦應有雖不能至，然心嚮往之的心態。

王師奶不自量力，越俎代庖，在14個標語中選了認為最基本的3個：

Respect（尊重）——不單對人也是對事。能常懷尊敬的心，在家敬父母，在校敬師長、同學

Caring（關心）——沒有什麼比關心更令人感動

Perseverance（堅毅）——堅毅不拔，努力不懈的精神是成功最重要的基因

學校培養學生的路向清晰，有助教師工作過程中不遠離指標，也幫助學生不會迷失成長方向。標語不在乎多而在乎簡潔可行，標語淪為口號是可悲的事。可憐香港學校的校舍有太多口號式的標語，不切實際，也沒有方向。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第410期]