家家有禮：夢幻音樂劇引領追夢

【明報專訊】你的人生，計劃好了嗎？一直舉辦不少音樂劇的香港兒童音樂劇團（下稱CMT），將於9月22至25日舉辦周年演出夢幻音樂劇場PLAN d。是次音樂劇場由曾獲金馬獎最佳原著劇本和金像獎最佳編劇兼CMT創作總監伍奇偉親自編劇和導演，近80名4至17歲的小演員以歌聲唱出細膩的情感，用歌舞展示內心的喜怒哀樂，帶領觀眾探索「夢想」，讓不同年齡層的觀眾伴隨劇中角色，尋回屬於自己的夢想。音樂劇期望傳遞「夢想決定命運」的思想，讓大眾透過劇中不同人物關係與經歷，反思夢想的意義，甚至鼓勵小朋友勇敢追夢。

故事增添近年大熱的虛擬科幻元素，講述在未來，一個不存在夢想的大城市內，每個人都會被AI規劃未來的發展和前途，看似愉快地向着「成功人生」邁進。而女主角則穿梭於現實與幻想世界，在每晚的夢境中都會進入另一個世界——一個所有人都會追夢的世界，令她開始想嘗試去追尋自己的夢想。而女主角與媽媽的關係亦是音樂劇的重點之一，伍奇偉稱女主角透過追夢與有隔膜的父母重新聯繫，也是此劇最夢幻又真實的感動位。

■INFO

PLAN d夢幻音樂劇場

日期︰9月22至25日

地點︰香港大會堂劇院

票價︰$380，$280（全日制學生、 60歲或以上人士、殘疾人士及看護人、綜合社會保障援助受惠人士獲8折優惠）

購票︰www.urbtix.hk

■送PLAN d夢幻音樂劇門票

香港兒童音樂劇團送出PLAN d夢幻音樂劇門票（價值$380）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲門票2張，場次為9月22日晚上7:45。有興趣的讀者請於8月26日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及郵寄地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：PLAN d有多少個4至17歲的小演員演出？

整理：陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第411期]