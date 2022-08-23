升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】論升學前景

中西區勝大埔

問◢ 我們正為女兒升小學作打算，我們住大埔，亦可搬到中西區的外婆家。請問以升學前景來說，哪一區比較好？哪區有較多好小學，適合文靜的女孩子就讀？

答◢ 如果「比較好」的意思是哪一個校網的小學成績好，則兩個校網的小學成績相差不太遠，例如中西區11校網有聖公會聖彼得小學、嘉諾撒聖心學校、聖士提反女子中學附屬小學；而大埔84校網有大埔舊墟公立學校（寶湖道）、香港教育大學賽馬會小學及大埔舊墟公立學校等，但升學前景則以中西區為佳，因該區有兩所小學有機會直升至其中學：嘉諾撒聖心學校及聖士提反女子中學附屬小學，而般咸道官立小學的畢業生亦有機會升上英皇中學及庇理羅士女子中學；大埔區則沒有。

重語文學術

學之園、啟思不俗

問◢ 女兒快2歲，不打算讀PN（學前班）。家住91校網，想選一些比較偏重學術及語文的幼稚園，請問學之園幼稚園（迎海）、啟思幼稚園（帝堡城）可以嗎？還可以建議其他學校給我們嗎？

答◢ 學之園幼稚園（迎海）及啟思幼稚園（帝堡城）都不錯，不同的是前者是私立，後者是「免費」。其他符合你要求的幼稚園有香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園和樂基幼兒學校（駿景園）。

小六難轉校

可找私立直資

問◢ 小兒即將升六年級，於深水埗某津校就讀。但過去一年在學校讀得不開心，被同學欺凌，被老師標籤。我一方面想替他轉校，因為怕這樣負面的情緒會影響他讀書，但又知道升六年級很難轉校。想問深水埗、油麻地等區有沒有一些學校仍會提供六年級插班的，或者你有何建議，令兒子可以安穩完成小學。

答◢ 一般小學因為要向教育局呈報3個成績（升中呈分試），而其中一個是六年級上學期，所以都不會接受六年級插班。你可以做的，一是應對兒子被同學欺凌，向校長、班主任或社工尋求幫助，希望找到解決方法；二是找願意在六年級收生的私立或直資小學。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第411期]