看得起遊戲：病童重獲實體遊戲支援

【明報專訊】我們相信遊戲是兒童的基本需要，健康時要玩，患病也要玩。智樂自1994年便開展醫院遊戲服務，關顧病童的身心福祉，受惠人次平均每年達35,000人。2020年1月底遇上世紀疫症，服務剎時叫停，我們唯有轉戰線上，配合遊戲包的分發，力求繼續照顧病童；兩年多以來，派發數量多達17,000份。

自5月底獲悉實體服務開綠燈的消息後，我們的醫院遊戲團隊兩個多月以來，已陸陸續續重返6間公立醫院，包括香港兒童醫院、威爾斯親王醫院、將軍澳醫院、東區尤德夫人那打素醫院、瑪嘉烈醫院及明愛醫院。

與醫護互動 完成骰子拼圖

為打造重遇的良好印象，我們精心製作各具特色的見面禮。例如「骰子立體拼圖」，包含兩粒骰子，其中一粒由小朋友自行貼上特定貼紙，另一粒的貼紙則需要向醫護人員收集，才可將兩粒骰子拼合，遊戲雖簡單，過程卻十分有趣。至於「小手指、大意思」遊戲則以主題卡鼓勵小朋友向大人打招呼，除了得到對方的真人回應，更可獲取相應的貼紙。

透過見面禮打破隔膜，促成歡樂互動是醫院遊戲師重回病房的第一步，第二步便是回應嚴謹的防感染措施。新常態下，醫院遊戲服務必須一對一，選用的遊戲物資也屬單獨專享及一次即棄。面對初生至18歲以下的廣大服務對象、形形色色的醫療程序至五花八門的病童喜好，醫院遊戲師必須從容量有限的遊戲百寶袋中，精闢善用各種物資，扭盡六壬地回應小朋友的不同需要；例如紙杯、舌壓棒和毛毛條，既是手工遊戲的百變材料，又可變成磁力共振小玩意，與小朋友一邊製作，一邊講解。

小朋友患病時的狀况無法預測，在病房駐守的醫院遊戲師正可回應突發需要，例如曾有一名3歲女童拒絕食藥，醫院遊戲師立即評估其身心狀况，繼而送上互動遊戲卡以平復情緒；玩了一會，小朋友便願意合作，乖乖把藥吞下。

病房中最常見的醫療程序首推抽血，醫院遊戲師過往會以抽血公仔將程序一一講解，讓小朋友認識及明白，甚或表達憂慮或想法，再逐一解釋和引導，因為小朋友需要預備的，除了認知上，還有情緒和心理層面。疫境下，我們製作了抽血平面遊戲，特設的靜電貼紙更可無限循環任貼，最適合需要重複操作以緩解不安的小朋友。我們明白患病沒法選擇，但如何面對疾病，卻是一道開放題，而遊戲正是陪伴病童走過病榻光景的重要開心良方！

文：王見好（智樂兒童遊樂協會總幹事）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第411期]