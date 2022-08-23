【明報專訊】鎮上有一間無人營運的店舖，名為「Life幸福小鋪」，客人如要從店內拿走一樣自己喜歡或需要的物品，便要留下一樣自己用不着或者希望別人使用的東西。

一個孤單的老奶奶想念着已離世的老爺爺，難過得已無力氣再種花了，便把老爺爺生前最喜歡的花種子裝入一個個小紙袋，排列在店舖的架上。

分享書本 或改變他人命運

小舖默默無聲地維繫了不同的人，彼此的生命正無形地互相影響。一對夫婦放下了一對咖啡杯；一對情侶留下了一疊信箋；一個小男孩放下了一本圖書；一個小女孩留下一件小背心。每樣物件都承載着不同的故事，而他們放下物件後，都不約而同地拿走了老奶奶預備的花種子。

春暖花開，老奶奶又帶着夏天開花的花種子重回店舖，打開門後竟發現擺滿了燦爛的鮮花盆栽。原來，她之前留下的花種子，經過不同人的悉心栽培，已散佈於小鎮的每個角落。雖然老爺爺已不在人世，但他的種子卻能溫暖人心。幸福的種子散落四周，老奶奶也因此獲得鼓勵，重拾力量，準備要親自播種在夏天開花的花種子。對老奶奶而言，通過分享，得到了解脫，繼而學會放下悲傷。

想起遍佈世界各地的漂書站方興未艾，其設計概念與「Life幸福小鋪」相若：拿一本自己感興趣的圖書，放下一本自己希望傳承下去的書本。大家在互信的基礎上，分享閱讀、分享書本。在某時某地，有一人可能因為讀了你分享的書本得到啟發，他的人生、他的命運或許因此改變。

教孩子學會分享 懂得知足

事實上，消費者的觀念已逐漸改變。外國有很多慈善團體，通過售賣他人捐贈的二手物品，把收入所得用於慈善。這些二手店大行其道，得到社會大眾的支持。這一方面可延續物件的生命、減少浪費，符合持續發展。另一方面，又可把消費轉化為慈善，幫助有需要人士。

相爭不足，共享有餘。我們經常教育孩子要學習分享。學會分享，實為懂得知足。忽發奇想，每所學校也可設置一家幸福小舖，讓學生學習互相分享。正如書中所說，有人留下物品，同是也帶走了其他物品。不只是看得見的有形物品，還有那些看不見的無形物品。

文︰Carol Ma

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[Happy PaMa 教得樂 第411期]