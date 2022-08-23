善養救未來：別讓責任心成為親子關係的羈絆

【明報專訊】隨着小兒踏入4歲，我隱約感受到我們的關係起了變化，在陪伴玩樂外，我不自覺添了一份期望——培養孩子責任心和認真。

但這期望慢慢成為了日常紛爭的導火線。「你剛才不是答應收拾好玩具嗎？」、「媽媽已等你很久，你收拾好了嗎？」、「媽媽已到達極限，請你立即收拾！要是不想收拾，乾脆丟了它們！」小兒由一副愛理不理的樣子，開始被刺激到力竭聲嘶抗議。我呢？儘管知道自己說着會後悔的話，但當下控制不來。

彼此的情緒升級，語氣強硬，各不相讓，玩具最後還是攤在地上。

將心比心 偶然不煮飯非不負責任

這種場面似曾相識嗎？年紀小的可能是玩具，小學生可能是功課。兩者原因不同，但都離不開父母內心的獨白：「他根本沒有責任心！他開始大了，要是不教好就會愈大愈嚴重。」這些具判斷的獨白都讓我們愈來愈怒火中燒。

我細問自己這份怒氣從何而來？原來在「輔助模式教養法」是可以解釋的。

首先，作為爸媽的我們不要怪責自己。罵語背後，本是帶着一份希望孩子幸福的心意，希望培養他自發和責任心的品格，好讓他得到欣賞、認可。只是我們總被當下怒氣所掩蓋，沒能把愛的心意傳遞。

我們從小到大都習慣在權威式教育下長大，在「我說一你不可二」、「大人永遠是對」的概念下，習慣只有對或錯，沒有中間可以游走的空間。套用在早前說的例子，只要孩子沒有如我們期望般收拾玩具或完成作業，那就必定是不負責任不認真，其他理由都是藉口。

在此讓我分享一名媽媽朋友跟我打趣說的話：「你每天都要煮飯，難道你沒有一天想偷懶叫外賣？叫外賣你就是一個不認真不負責任的媽媽？如果你老公這樣說你會有什麼感受？他會不會因為你今晚叫了外賣就認定你被寵壞，一生都不煮飯？」看到這裏，大概你也跟我當時一樣會心一笑。

這個比喻教會我們，把一次事件放大來判斷是讓人感到多麼不公平。看來沒有做好責任的背後可以有很多原因，可能是疲累、沒有興趣、想撒嬌得到關注、感到氣餒、學習平衡的階段等。如果我們用判斷的眼光，單純地用「不負責任」、「不認真」去看待孩子，我們將會錯過很多孩子想分享的心事，也讓孩子失去了試驗不同方法而不被羞辱的安全環境，但這些不才是培養親子關係及孩子探究能力的最寶貴的事嗎？

放下挑錯處的放大鏡 觀察孩子需要

想想叫外賣的例子，你會希望另一半怎樣跟你說呢？對方的話怎樣才能讓你感到安全，更有動力照顧家庭？是「你今天是不是很累？讓我去買外賣，你休息完我再陪你傾傾」，還是 「又叫外賣這樣懶，要是不想煮飯，乾脆丟掉廚具吧」？相信你我心中也有相同答案。

在「輔助模式教養法」下，我們相信「連結孩子」，保持親密感才是最持久的教養工具。我們珍惜每次衝突的機會，嘗試從中審視自己既定的價值觀，到底是在滋養親子關係，還是在耗損這段緣分？我們便能慢慢放下找錯處的放大鏡，培養多角度觀察自己和孩子需要的觸覺。當然，我們會有做不到的時候，請像我們理解孩子一樣，用同樣包容的心接納自己——因身心狀態限制而未能給予孩子更合適回應。

孩子和父母的成長都是一輩子的，只要能保持親密和愛，一次學不會的事，也總能陪伴對方一起學會。

文：陳祖恩（一孩之母，善養親職輔導員，非暴力溝通及正念教養支持者）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第411期]