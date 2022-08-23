同理心學堂：青少年厭學點算好？

【明報專訊】提到厭學，筆者嘗試用推力與拉力作例子說明。學習理應為中性的，令青少年生厭，只因他們在學習過程中衍生了負面感受，久而久之便形成一股抗拒學習的推力。相反，學習以外的世界充滿色彩，為他們帶來成就感，形成一種拉力，將他們拉離學習環境。要處理厭學，我們更需要認識背後的成因。

厭學推力與拉力

學校是一個與學習密不可分的場所，青少年的校園經驗直接影響其對學習的喜惡。筆者回想中學時光，最提不起勁學習那些充滿挫敗的科目。即使懷着屢敗屢戰的鬥志，但仍敵不過屢戰屢敗的挫折，令筆者失卻興趣。除了學習上的挫折，青少年更着緊校園中的人際關係，例如與教師、同學之間的關係，這更直接影響他們是否喜愛學習。筆者曾為駐校社工，記得當時處理低學習動機，甚至逃學缺課的學生個案，他們大多都面對不同程度「關係緊張」的困擾，像是「某某老師針對我……所以我好討厭上他的課」，或是「我跟某某鬧翻了，不想再見到他」等。人際關係問題累積，卻得不到解決，便會衍生討厭學習，甚至討厭上學的情緒。再者，校外的世界更具吸引力，青少年曾向筆者表示：「我不想讀書，外出工作更好……簡單點，有回報，努力便會成功……」我不評論這是否完全正確，但這句話的確反映他們期望「開心過努力過，願花開可看到」的寄望。

除了學校，家長亦可避免成為降低學習動機的因素。我試舉兩個例子，大家於書展中有否遇過家長購得滿手補充練習？於報名暑期活動時，有否遇到為孩子報滿學術課程的家長？重申，筆者並不完全反對「善用閒暇，進修自己」，但筆者想提醒家長，包括我自己，凡事要「合乎中道」，過多的催逼，會令青少年感到壓力，厭棄學習，甚至適得其反。

家長多認同 提升學習動機

處理厭學另一個說法是提升學習動機，避免抗拒學習。學習期間難免遇到挫折，但作為青少年的同行者，更應着眼他們的付出、態度及改善。由小處着眼，由微小的改變開始。不要吝嗇鼓勵和具體的讚賞，例如：「雖然今次仍差一點先及格，但我見到你有多花時間溫習，亦有提早預備考試……」讓青少年知道，我們見到及認同他們的努力；亦可以與他們共同訂立可行具體的改善方案，逐步改善，減低專注結果帶來的無力和挫敗感。

另外，加強青少年的生涯規劃工作，讓他們更早認識自己，認識大專課程、職場要求等，提早作有系統的準備和計劃，期望從個人興趣出發，提升學習動力。

再者，加強青少年與學校的連結，鼓勵參與校內活動，強化與教師和同學的關係，提升他們於校內的滿足感和歸屬感。同時，透過參與不同課外活動，促進自我認識、提升自我效能感，均有助探索其生涯職志及應對學習帶來的挑戰。

作為家長，我們要認清目標。學習是多元而個人的，隨着青少年長大，成人能介入的部分亦相對減少，我們應培養他們終身自學的態度。如遇到厭學的情况，我們更應耐心聆聽，嘗試明白和接納，尋找問題所在，亦可尋求專業人士的支援，如社工、教師或心理學家等。

文：湯庸逵

（香港中華基督教青年會藍田會所主管）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第411期]