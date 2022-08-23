英倫助鄰：英國能源危機

【明報專訊】據報道最新估計，英國住宅家庭每年平均電力和氣體費用在10月能源價格上限期完結後，將會升至3582英鎊（約3.4萬港元），下年1月更會升至4266英鎊（約4萬港元），相等於每月約355英鎊（約3370港元），而現時是164英鎊（約1550港元），即升幅一倍，將佔家庭用戶開支11%！而將要來臨的冬天相信會較為寒冷，能源消耗難以減少。大家還要記得，在外地生活，駕駛汽車是生活必需品，汽油價格大升亦是另一個重大負擔，情况實在令人憂慮。

政府補貼不足 居民自救

大家也許不知道，英國有85%住戶以氣體爐去煮食和發熱；就算是電力供應亦有40%是依靠天然氣發電的。當俄烏進入長期戰爭狀態，嚴重影響天然氣供應，成為了能源價格上升的重要因素。另外，隨着英國及歐美地區已撤銷大部分的防疫限制，社會經濟活動大力反彈下，對能源的需求大增，亦導致價格不斷向上。

面對當前的大難題，英國政府已經宣布一系列的補貼措施，當中包括每戶400英鎊（約3800港元）的電、氣體費減免，以及150英鎊（約1400港元）的地區政府退稅（council tax rebate）。低收入及受資助家庭亦將有更大補助。這是否足夠？那當然不是。大選將至，未來新首相上台，如何應對能源危機必定成為重點政綱。

但政治一日都嫌長，待政府發功之前，個人之力又可以如何呢？安裝太陽能發電、heat pump，使用電動車肯定是長遠既省錢又環保的方法。可惜成本高，並不是每個人的選擇。還可以怎樣？一字記之就是「慳」！有些為了舒適方便的陋習可能是時候要改變一下，如長時間開燈、冲涼過久、浸浴……把房間調節合適的暖氣溫度、時間；避免不必要使用洗衣機、乾衣機、洗碗碟機等高耗能電器，都是個人能力可做到的。

落腳要留意住宅能源效率

若大家初到埗，在尋找房屋時就要更加留意能源效益（Energy Efficiency Rating）。一間能源效率低（E或F級）的房屋可以比C級或以上的房屋每年多付2000英鎊（約1.9萬港元）的能源費用！事實上，我亦親身見過一些房屋仍然是舊式熱水爐，窗戶仍然只是單層玻璃！

文：Eiffel

作者簡介：三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。

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[Happy PaMa 教得樂 第411期]