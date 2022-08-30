活學理財：小學校本教育 灌輸正確金錢觀 義賣學理財惜物 孩子才德兼備

分工合作——學生除了參與義賣前期工作，義賣當天更分成小組，有的負責攤位，有的擔任司儀，有的則拍攝嘉賓訪問短片。（黃志東攝）

點算善款——活動後，在教師的監察及核數下，由學生參與點算善款的工作，最後共籌得 $10,226.9元。（黃志東攝）

【明報專訊】不少父母以為每年農曆新年是教導孩子理財教育的最佳時機。其實要培養孩子正確的理財觀念，又何止每年一次。有小學便有系統地把理財活動融入一至六年級的中文、英文、數學、常識課堂之中，更透過不同活動讓學生活學活用，從而提升他們的理財能力與品德素養。

說到底，理財概念並非紙上談兵，懂得如何實踐最重要。

文：顏燕雯

捐剩餘物資 擬定受惠機構

8月的某一天，天主教聖安德肋小學舉辦家長日，並同時舉行「惜福慈善義賣」活動。不少家長和學生在芸芸玩偶、文具、圖書或日用品中尋找心頭好，然後依物品指定的價格把金錢投進捐款箱。負責看守攤位的，除了學生，還有家長義工，現場亦有學生代表呼籲大家踴躍購買，場面非常熱鬧，儼如一個大型賣物會。

是次義賣活動乃該校「才德兼備理財學校計劃」的其中一個校本課程，屬於六年級的學習主題。從上學期開始，六年級每班分成5個小組，向低年級同學做市場調查、呼籲同學捐出家中剩餘物資、設計海報和攤位、計算成本和定價等，而最重要是每組需各自選出他們想捐贈的本地慈善機構，再草擬計劃書向同學匯報，最後經投票選出最終受惠機構，分別是香港明愛再生電腦及扶幼服務、救世軍家庭支援中心、香港愛護動物協會及保良局兒童之家，而義賣所剩的捐贈物資，將全數捐贈至聖安德肋堂作明愛賣物會之用。

商定價+市場調查 反思消費習慣

是次「惜福慈善義賣」活動由學校過往的「以物換物」活動演變而成，負責的小學駐校社工陳梓曦說，學生在過程中，需估算同學所捐物品類別及價格，以及負責宣傳，讓全校同學慷慨捐贈物資。「義賣活動中，他們需討論物品定價，如會否太貴或太便宜？又要計算開支，也要做市場調查，了解小朋友喜歡哪類物品。而選擇慈善機構也要上網蒐集資料，瀏覽機構的官網，細閱其年報、收入支出表、善款運用的項目、是否用得其所等，再作分析。整個過程我們希望每一個同學都有份參與，他們有的負責拍攝宣傳短片，有的負責設計海報、捐款箱等，各展所長。」

此外，學校希望學生和家長都能反思消費習慣，因此在捐贈物品方面，要求大家在家中執拾一些可循環再用的物品，不要特別購買新的東西來義賣。

理財專家授「4S」概念

「惜福慈善義賣」只是該校其中一個理財活動，為建立學生正確的理財觀念，學校近年推行了兩個校本理財教育課程：「4S小學理財課程」及「才德兼備理財學校計劃」。2018年開始，學校獲「兒童及青少年理財教育推廣基金」創辦人李錦為四、五年級學生推行「4S小學理財課程」小組，環繞4個重要的理財概念（4S），分別是：有效儲蓄（effective saving）、精明消費（wise spending）、分辨投機與投資（investment versus speculation）以及與他人分享（sharing）。課程共有10節，每節1小時，透過遊戲、小組討論和情景分析，教導學生如何聰明用錢、有效儲蓄、分辨投機與投資和與他人分享，從而建立理財習慣。

至於「才德兼備理財學校計劃」，是由「香港中文大學教育學院大學與學校夥伴協作中心」及投資者及理財教育委員會合辦，他們在首3年（2019至2021年）協助20所小學提升學童的理財素養和培養他們具備良好的品德，天主教聖安德肋小學是參與學校之一，於2021至2022年更獲邀成為理財大使學校。這個計劃是全校參與的活動，結合理財與品德教育的校本課程，在一至六年級中文、英文、數學、常識科各設計一個課題，教學時融入理財教育元素。

天主教聖安德肋小學校長梁綺媚說，現今小朋友接觸現金的機會愈來愈小，因現時不少人使用電子消費，這令小朋友的理財概念愈來愈模糊。她強調這套理財教育不是要特地製作課程來教導學生，而是在中、英、數、常及非學科活動中，不知不覺地滲進理財概念，毋須教師額外花時間去創作理財課題。

滲入中英數常 課堂活動實踐

舉例說，一年級中文科有一課文為《三個小伙伴》，講述一個小朋友的食物盒不見了，其他兩個朋友仔如何協助他，當中已帶出了理財（認識保護個人物品的方法、遇上金錢問題時尋求值得信賴的意見等）及品德（精明和責任）的教學目標。二年級英文科My Birthday一課，也讓學生學習到如何在預算內購買合適禮物。「以往的理財教育活動，多是一次性，小朋友聽完後欠缺實踐機會。4S小學理財課程是個試驗點，我們用了課外活動的時間，透過前、中、後測，看到家長和小朋友參與後掌握到何謂投資、投機、延後滿足和冷靜期，亦懂得分享。我們感到課程實在不錯，所以希望一直參與；至於才德兼備理財學校計劃，更加是一個全校活動，教師也可參與工作坊，到第3年已可掌握到如何把理財和相關品德融入課程之中，設計出一至六年級各科的框架。」梁綺媚說。除了4個主要學科，學校亦安排各年級參與理財相關活動，例如二年級有「文具小管家」，除了教導學生自己收拾書包，每天也要檢視書包內的文具是否齊全，並教導他們文具的由來、製作和買賣過程等，從而讓他們學會珍惜所有。

■家長心聲

分清需要 反思消費意義

六年級學生司徒諾文的家長Renee（圖F，左）表示，活動不但令學生分清需要和想要，連家長也有機會反思消費的意義。「我們捐了大約20份物品，因為知道有這個活動，便去看看家中有什麼不需要的東西，一起找，才發覺有那麼多。有些是囝囝長大了不再需要的，有些是多買了的。我覺得教小朋友理財要從小開始，三四年級已可做到『財分3份』（儲蓄、消費及分享），到他們長大了才學便比較難。」

■學生心聲

學會節儉 購物前想一想

六年級學生梁經（圖G，中）在義賣日負責擔任司儀，提醒同學購買物品時，要分清「需要」和「想要」。他說，在學習理財過程中，讓他學會判斷物品是否需要、能用多久才去購買，「以前沒有那麼節儉，現在買東西前都會先想一想」。

[Happy PaMa 教得樂 第412期]