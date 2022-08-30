家家有禮：玩味手提箱暗藏月餅

【明報專訊】中秋快到，今年韓國人氣角色LYCHEE & FRIENDS將與大家一同賞月！置富Malls除了在商場設立 LYCHEE & FRIENDS 「Chill開心夏令營」裝置，更聯同韓國人氣角色LYCHEE & FRIENDS推出玩味十足的「Chill Fun」月餅禮盒，禮盒以手提箱為設計概念，美觀實用，內含麥芽糖醇低糖蛋黃純白蓮蓉月餅及天仁茗茶原片高山烏龍茶茶包。踏入10月，大家即將為迎接新一年倒數，屆時可換領置富Malls × LYCHEE & FRIENDS 「Chill Every Day」2023年坐枱月曆，讓LYCHEE 及他的一眾好友伴你迎接新一年。

■INFO

LYCHEE & FRIENDS「Chill Fun」月餅禮盒換領詳情

日期︰8月31日起至換完即止

換領方法︰Fortune+會員於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿$600，包括$500或以上的電子貨幣或機印消費單據，或到Fortune Malls App使用 Point+，即可換領

LYCHEE & FRIENDS「Chill Every Day」2023年坐枱月曆換領詳情

日期︰10月1日起至換完即止

換領方法︰Fortune+會員於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶即日累積消費滿$400，包括$300或以上的電子貨幣或機印消費單據，或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領

換領地點︰月餅禮盒指定商場包括：+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅；坐枱月曆指定商場包括：麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈

查詢︰2631 0802（馬鞍山廣場）

送 LYCHEE & FRIENDS 「Chill Fun」月餅禮盒

置富Malls 送出 LYCHEE & FRIENDS「Chill Fun」月餅禮盒予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。有興趣的讀者請於9月2日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者收到專函通知。

問：「Chill Fun」月餅禮盒的設計概念是什麼？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第412期]