好去處：體驗式藝術課程 搓搓畫畫創作樂

可愛模具——用模具和雪糕勺塑形的泡泡浴球模樣可愛，拿回家後亦可以使用。（劉焌陶攝）

【明報專訊】以往小朋友學習藝術，如畫畫、做手工，家長都會替孩子報讀恒常的短期課程。然而近年不少地方為孩子提供單次藝術體驗，讓小朋友在短短2、3小時內體驗不同的藝術活動，如art jamming、輕黏土及立體油畫創作等，無負擔下接觸不同的藝術。

文︰陳真紀

剛於7月開幕的The White Box是Little Prince ART（小王子藝術）旗下全新品牌，一個以體驗為主的兒童藝術創作空間。這裏為兒童提供單次藝術體驗，適合3歲以上的小朋友參加，家長甚至也可一同參與創作，當作親子活動。導師梁詠茵（Haze）指這裏是個玩樂地方，小朋友不需任何技巧，只需隨時隨地來享受創作樂趣。

短時間完成作品 滿足感大

這裏的「兒童藝術小工坊」提供不同類型的藝術體驗課，包括泡泡浴球、art jamming、輕黏土及蠟燭體驗工作坊等，讓小朋友運用不同材料和方法來創作。過程中，小朋友按照導師的指引，親手製作，只需短短2小時，便可創作出漂亮的作品，令他們較易獲得滿足感。例如今次的兒童泡泡浴球小工坊，小朋友先將液體和粉狀材料混合，搓成不同顏色的粉糰，再放入雪糕勺塑形，做出半球體的形狀，就像雪糕一樣。另外亦可使用模具印出自己喜歡的小動物圖案。

除兒童泡泡浴球小工坊外，兒童主題油畫小工坊也會運用立體材料創作，其中一款主題油畫是以塑膠彩顏料混合石英砂，再以油畫刀把顏料塗抹在畫布上，刮、壓出海浪的形態或塗抹出漸變色，然後小朋友可選擇一些貝殼、珍珠或閃粉黏上畫作。這款油畫有獨特的質感，觸感似粗糙的泥土，看起來亦更立體和真實，小朋友在製作時也能獲得不同於平時繪畫油畫的體驗。

此外，The White Box亦提供各類包場活動，例如生日派對、藝術活動、Team building等，讓大家在舉辦活動或聚會時能有更多選擇，帶來不一樣的藝術體驗。他們亦會提供活動所需的材料工具，大家可輕鬆地享受繪畫及動手做不同藝術手工的樂趣。

■The White Box by Little Prince Art「兒童藝術小工坊」

時間︰2小時

對象︰3歲以上

地點︰尖沙嘴梳士巴利道18號 K11 MUSEA B2樓 B233A舖

費用︰$388/1位小朋友（1份材料）；$438/1位家長陪同（1份材料）；$588/1位家長陪同（2份材料）

詳情︰www.thewhiteboxhk.com

查詢︰6700 5893

[Happy PaMa 教得樂 第412期]