親子筆陣．永明的天空：放手與放心

【明報專訊】說時遲,那時快,8月將結束,各位HappyPaMa,短暫的暑假愉快嗎?學校應該預備好開課了,那你呢?還要抓緊夏日的尾巴,最後衝刺嗎?無論如何,周而復始,新的循環正在啟動,是時候放手讓孩子慢慢進入狀態,始終,父母不能代替子女成長吧!

記得以前每到8月尾的家長會,總有一張 PPT slide寫着:Let go……提醒家長若想孩子有自主學習的精神,就要先抱着 let go的心態,放手讓子女安排自己的學習生活,打理好自己的作息時間。我同時也會澄清「放手」不是「放任」,let go is a mindset,是一種取向,不是完全不管,還得按學生的品性、習慣和生活環境逐步調適。

「放手」 一種思考模式

放手,的確是一道很深的題目。一說起放手,你一定會記得子女年幼時初初學走路的情景吧?寶寶站起來又倒下去,你會第一時間上前扶一把,又或者你壓根兒就沒有放開過手……仔細想想,與其說「放手」是一種行為,不如說它是一種思考模式(mindset)。既然是思考模式,那麼一定與心有關係吧?當教師對你說:「放心吧!你的孩子表現……」well,就算教師告知你孩子表現正面,你是否真箇放心?

「放心」 從懷疑中釋放出來

原來放手與放心像是天秤的兩邊,你愈放手,就要愈「放心」。放心這裏不單是指一種舒坦、不用擔心的感覺,「放心」是先要把自己從懷疑中釋放出來,將「擔起了」的心放低,基礎是對自己和孩子的信任。只要你肯把你的注意力稍稍「放歪少少」 (歪:粵音me2),孩子的創造空間會驟然增大,無限可能就會出現,信不信由你。

知道「放」字的原義嗎?這個動詞的造字本義原來是指古時在犯人臉上刺青或烙字,然後將其發配到偏遠地區,驅逐出境;從犯人的角度看,這個字引伸出來的意思卻帶着解除控制,任其自由。怪不得「放學」「放工」大家都那麼開心,「放假」就更加興奮了!

廿一世紀是一個加速的世界,我們早已習慣了「快啲啦」「快啲啦」,快啲,就是加速嘛……我們以為自己是生活的主人,查實我們一早就被騎劫。你睡前大多是滑一滑手機吧?醒來時也是先滑一滑手機吧?滑手機即是輸入信息,信息輸入後,你有想過如何處理嗎?先不談是否想「八卦」下或者娛樂下自己,如果你關注的是子女學校生活情况,那麼你很有可能在家長討論區或者「家長谷」流連忘返,擔心自己要知道的卻不知道,漏看漏聽,「唔知發生咩事」等等……再加上這兩三年疫情肆虐,大大打亂了原有的生活秩序,唉……

親愛的朋友,生活從來都是富挑戰的,無常就是人類必須面對的景况,逃不了。放手與放心的親子策略都要先從父母個人開始,一旦我們願意承擔,自己先照顧好自己,不過度抓取捉緊,坦然擁抱挑戰,孩子便會長出力量。

新學年到了,但願各位HappyPaMa懂得放手放心,孩子成為快樂的學習達人。

文:楊永明

作者簡介:資深教育工作者,保良局陳守仁小學前任校長,認為人的發展有無限可能,透過不同的互動體驗與自我追尋,就能找到持續的幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第412期]