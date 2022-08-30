6A爸媽：接納自己的勇氣

【明報專訊】我們都有接納自己的勇氣嗎？

如果連自己都不愛，又如何愛我們的孩子呢？接納我們的不完美，才能接納我們的孩子。

所謂父母只不過是比較年長的小孩，可能心智也未必成熟，但父母卻被認為可以處理所有問題。社會上不少聲音，都期望父母在孩子面前是一個榜樣，是一個指標，是一個不能犯錯的生物。究竟，所謂父母是什麼一回事？

父母只是普通人 也會力不從心

父母只是普通人，會錯，又會有力不從心、力有不逮的時候。在教養孩子的道路上，也是由新手開始做起。跟孩子一樣，可能經過無數次鍛煉、犯錯、修正才可以掌握一些技巧。所以接納自己的錯處，是十分重要的。

記得有位家長，一直要求孩子達到一些準則，而且要求自己在孩子面前也要顯得完美。顯然這位家長身心也疲累了，終於有一天在孩子面前崩潰了。那種無助的感覺，令她對接納有新的體會。

欣賞自己缺點 學懂接納孩子

其實，要學懂接納孩子，先要欣賞自己的缺點。當我們明白生活上有很多身不由己、能力不及的事，就能夠體諒孩子每天也在摸索如何成長，又會碰着各式各樣的難題，犯下各式各樣的錯誤。而且他們比我們自省的能力低，犯錯也未必會知道。這樣才需要父母在旁告訴他們，鼓勵並協助他們如何跨過眼前的問題。

如果家長對自己要求極高，最終在孩子面前只會顯得無力招架，因為沒有人可以長期處於完美無瑕的狀態。告訴孩子自己有多不完美，也是一種身教，指導孩子也如何接受自己的不完美。

父母就是孩子面前的一面鏡子，父母學懂寬恕自己，從而欣賞自己不完美的地方，孩子也會學懂如何接納自己短處，面對困難。

你會原諒爸爸媽媽嗎？

再換一個角度看，真的未能掌握接納自己的方法，不妨向我們身邊的孩子學習。找一件事跟他道歉，就說爸爸媽媽在這件事上做得未如理想，你會原諒爸爸媽媽嗎？我相信他們的答案會令你知道，怎樣才是接納。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第412期]