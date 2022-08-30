客座隨筆：為學文言文 小學讀《論語》？

【明報專訊】曾經有家長提問，想孩子打好閱讀文言文的基礎，小學時就為孩子選購文言文版本的《論語》或《莊子》，要求孩子閱讀，這樣是否合適？

視文言文如「洪水猛獸」 無樂趣可言

挑選讀物，不是愈難愈好，其中一個考慮重點，應該根據孩子的閱讀能力選擇合適的程度。如果內容太艱深，學生看不明白，這樣的閱讀就未必有意義了。有些家長認為，現在看不明白，不要緊，先接觸一下，長大後自然就會明白當中的道理。如果學生只是單純看不懂，沒有因此而對文言文產生負面印象，這樣還好說；倘若學生發現這些讀物，怎樣讀也讀不懂，父母又不斷逼着自己閱讀，這種感覺應該相當難受。一旦他們產生抗拒心理，日後教師在課堂上開始教導文言文時，學生預計自己不會讀懂，再看文言文教材，又真的讀不懂。如果學生形成了這種想法，教師就要花相當長時間讓他們改變。現時坊間都視學習文言文如「洪水猛獸」，這樣一來，也會讓孩子認為學習文言文是艱辛的畏途，遍地荊棘，當中只有痛苦，全無樂趣可言。

挑選文言經典漫畫 讓孩子輕鬆閱讀

如果家長真的想讓孩子早一點接觸文言文，可以嘗試挑選一些文言經典的漫畫圖冊，讓孩子輕鬆閱讀，初步了解文言文所承載的歷史和文化。有些中國文化知識，對於孩子來說還是比較難懂的話，家長的伴讀和分享就相當重要，如果家長可以將一些知識，連結孩子的日常見聞，這樣就更好了。例如談及「仁」，家長可以跟孩子說說「捐血助人」、「關懷別人」，再加以說明，孩子的理解會更深刻。在日常生活中，這一類例子很多，只是我們平日未必會將它們連繫起來。學生對於古代中國文化有多一點認識，對於日後理解文言文相當有幫助。

而年紀大一點的孩子，閱讀古典小說（例如《三國演義》）還是一個不錯的選擇。如果孩子覺得看古文版本還是相當吃力，可以先從連環圖入手，讓孩子對故事的大要有初步的理解。如果能夠觀看相關的電視劇，將有助進一步加深學生對故事的認識。當他們對故事內容產生興趣，想了解更多，繼而閱讀小說原文，就能夠滿足他們的好奇心。

家長應該挑選程度合適的文言文讀本，逐步建立孩子閱讀信心，讓他們從閱讀過程中取得成功感，理解故事的內容，滿足他們求知慾。剛起步時，讀一些比較簡單的文言故事（孩子一般比較喜歡有人物和情節的故事），讓他們覺得「有趣」和「不難」，才能拾級而上，不要一下子就嚇怕了孩子呢！

文：甄沃奇（現職中學中文科教師）

作者簡介：曾擔任明報中學教育版專欄作者，包括〈文言範文〉、〈實用寫作〉等欄目

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[Happy PaMa 教得樂 第412期]