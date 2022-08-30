家庭有教：發展孩子的同理心

【明報專訊】提起孩子的社交發展，不少家長都會立即想起左右逢源的交際手腕和四面八方的知心好友。但愈來愈多學者認為，孩子社交發展的其中一個重要指標，在於他們能否表現出與年紀相配的利他行為（prosocial behavior）。究竟利他行為是什麼？

2歲懂分享 減輕別人負面情緒

利他行為是指孩子為別人的利益着想而衍生的行為。利他行為可以分為3類：幫助別人、安慰別人和分享自己的東西。孩子見到同伴的點心掉在地上，同伴一副不知所措的樣子，於是便主動幫助同伴抹乾淨地板，安慰感到失望的同伴，並把自己的點心與同伴分享——這些都是利他行為的例子。

要孩子自動自覺為別人的利益着想，最簡單的做法就是加強孩子的同理心，即是讓孩子從別人的角度出發去考慮事情，體會別人的感受。心理學家發現，就算是2歲的幼兒，在看到別人的玩具被搶後都會顯現負面情緒，並更願意與「受害人」分享自己的玩具，證明幼兒能感到和「受害人」相似的情緒，並想通過分享自己的玩具去減少「受害人」的負面情緒。

家長多向子女展示利他行為

要加強孩子的同理心，家長可以由「身教」做起。家長應該重視自己的行為會如何影響身邊的人（如伴侶、孩子、家傭、鄰舍等），並多多向別人展示幫助、安慰和分享等利他行為。家長更可以在孩子面前開口描述自己的猜測和意向，例如「隔壁的哥哥沒有帶鎖匙，我猜他現在一定覺得不知如何是好。我打算叫他到我們家坐一坐，等他的家人回來，讓他好過一點」。

除了以身作則，家長還可以通過故事幫助孩子從別人的角度出發去考慮事情。香港教育大學兒童與家庭科學中心編寫了一個名為《尋龜記》的故事，故事裏的海豚斑斑與朋友一起去尋找自己的寵物龜龜，但大海如此遼闊，究竟從何入手好呢？斑斑和朋友又能否從別人的角度出發，猜想別人的想法和感受，解決一個又一個的問題呢？

有聲書《尋龜記》：youtu.be/DS3xjEyS6jw

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第412期]