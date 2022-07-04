辣媽CEO：幸福儀式感

【明報專訊】兩年前我在這個專欄寫過一篇〈儀式感養出幸福小孩〉，孩子的幸福感，來自於儀式感，看起來微不足道的吹蠟燭生日蛋糕，對小孩子來說意義非凡。大小T小時候的麥當勞生日會、大T年年堅持的公主裙、小T的超人蜘蛛俠化身，每次講起我們還是會笑得人仰馬翻，所有回憶返晒嚟！

重視生日和節日，還有每一日的晚飯，是我們家的傳統。傳承自我父母，也傳給下一代。很想做個非正式調查，這每日一起晚飯的傳統，有幾多人在成長年代曾經歷過？

愛和陪伴是最佳生日禮物

最近網上瘋傳一張本來簡單不過、父親在快餐店為兒子慶祝生日的照片，據說因為有人批評父親「寒酸」，連開個生日會的財力都沒有，就不應該生仔云云，成為全城熱話。網民的留言一面倒認為場面非常溫馨溫暖，異口同聲說爸爸很有愛心，兒子很幸福！蛋糕大小、漂亮不漂亮根本不重要，最緊要是爸爸的陪伴和愛。

對我來說，這張照片令我很感觸，很多父母努力工作，以致沒有時間陪伴照顧子女，爹親娘親不及姐姐親的情况絕不罕見。父母認為子女物質豐富、衣食無憂，供他們讀最好的學校，琴棋書畫樣樣都有得學，子女身在福中就是幸福了。事實真的是這樣嗎？幸福是用錢堆砌、打造出來的嗎？

什麼時候社會上會出現這些價值觀？活得簡樸簡單就一定是窮，活得奢華豪華就一定是富？

有些人的一生遺憾，就是父母從未為自己慶祝過生日，莫講一個，即使一件生日蛋糕都未曾有過。和家中經濟條件無關。儀式感不需要蛋糕，一隻雞蛋，一個麵包，只要有心，一樣幸福！相反，幾奢華的生日會，幾豪華的生日蛋糕，都彌補不了孩子心中的孤單孤獨感。

一個人數銀紙過生日

我想起一名超級富二代，在一個訪問中提及自己小時候的生日禮物，是10萬元大利市。過生日不是和父母一起食飯切蛋糕，是獨自一人玩「數銀紙」。我知道人比人比死人，10萬元大利市，和一餐快餐店或生日小蛋糕，論價錢的話，根本無得比！但一個有價，一個無價。哪一個，更珍貴，更難得？

一個在快餐店和爸爸一起切蛋糕的孩子，和自己一個數銀紙過生日的孩子，誰比誰更富有？誰比誰更幸福？

父母能給子女最珍貴的禮物是陪伴、是時間。孩子最需要的是愛和關懷，擁有一個能讓他們懷念一生的愉快童年，令他們心靈永遠富足的愛。這種幸福，無與倫比。

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第412期]