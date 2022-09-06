採訪手記：搵暑期親子活動 咪以為容易

【明報專訊】好朋友一家三口早前從外地回港，一向跟孩子感情要好的記者，請纓擔當臨時保母，帶小朋友吃喝玩樂，希望好好跟他交流之餘，也讓他的爸媽鬆一口氣，畢竟人在異地，沒有親友支援下，平日累積的壓力亦不小。

爭崩頭睇恐龍 搶飛兩星期

作為臨時保母，當然要為孩子安排節目，經歷這個「特別暑假」後，我深切感受到港爸港媽在暑期面對的壓力，實在不比孩子上學時小。說的就是要為孩子報名參加名額有限的暑期活動。好像今年香港科學館年度盛事——「八大．尋龍記」專題展覽。官方每周一早上10時開放未來一星期入場名額，由於是免費活動，加上小恐龍迷眾多，記者搶了兩星期票，才能成功爭取到平日下午的名額，算是成功通過第一關。

至於孩子另一個想去的地方——海洋公園，有同事「提點」，建議於專售主題公園門票的網購平台購入折扣門票，但試了幾次之後，發現無法購買想預訂的日期，而且這些折扣門票附帶條款，如成功購買門票後必須自行於公園官網預訂入場日期。媽啊！如果買了門票後又訂不到心目中的入園日期，那如何是好？最後我還原基本步，從官方網站訂購沒有折扣的門票。

萬事俱備，只欠東風。咦！看看天文台一周天氣預告，星期一雨天，星期二雨天……心情沮喪到極點，差點要在窗邊掛上晴天公仔。幸好出發當日，天公作美，藍天白雲，太陽高掛，大家盡興而歸。

經過這個暑假，我真心向各位替孩子成功安排暑期活動的爸媽Salute！

文：陳詠詩

[Happy PaMa 教得樂 第413期]